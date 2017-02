Massiver Anstieg in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg befindet sich die Zahl der Terrorverfahren weiter auf sehr hohem Niveau. Dies erklärte Generalstaatsanwalt Achim Brauneisen gestern in Stuttgart. "Das Thema wird uns noch eine Zeit lang stark beschäftigen", sagte Brauneisen.

Heikel sind die Fälle, die aus Baden-Württemberg 2016 an den Generalbundesanwalt in Karlsruhe weitergeben worden sind. So wurden 128 Verfahren von den Staatsanwaltschaften Karlsruhe und Stuttgart und der Generalstaatsanwaltschaft - hier werden die Terrorismus-Fälle im Südwesten bearbeitet - dem Generalbundesanwalt zur Prüfung vorgelegt. Dieser entscheidet, ob es einen Anfangsverdacht wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung oder deren Unterstützung vorliegt.

Fotos und Video

"So gut wie alle Fälle befinden sich im Bereich der Flüchtlinge", sagte Brauneisen. Entweder hätten Flüchtlinge selbst oder Betreuer in Asylheimen den Verdacht zur Anzeige gebracht. Hier handele es sich um Asylsuchende, die zum Beispiel Fotos und Videos des Islamischen Staats (IS) auf ihrem Handy hatten oder sich auf Facebook verdächtig äußerten.

Von den 128 Verfahren leitete der Generalbundesanwalt in 17 Fällen (13 Prozent) Ermittlungen ein. Dies tut er in der Regel dann, wenn es sich um besonders schwere Vergehen handeln könnte. "IS-Verfahren werden fast ausschließlich vom Generalbundesanwalt bearbeitet", sagte Brauneisen. Allerdings würden aus Kapazitätsgründen immer mehr Fälle an die Länder übergeben.

"Wir bearbeiten heute Verfahren, bei denen der Generalbundesanwalt früher niemals daran gedacht hätte, sie abzugeben", sagte Brauneisen. Zwischen den Jahren 2007 und 2010 wurde keines dieser Verfahren an die Landesbehörde übertragen, bis 2014 waren es höchsten zwei pro Jahr. 2015 kam es dann zu einem massiven Anstieg auf 24, im vergangenen Jahr waren es 18. In elf Fällen geht es um islamistische terroristische Vereinigungen.

Neue Abteilung geschaffen

Hier geht es überwiegend um Mitglieder und Unterstützer des IS. In weiteren sieben Fällen hatten die Personen Verbindungen zur PKK-Terrororganisation oder zur FDLR-Miliz im Kongo. Allein im Januar dieses Jahres sind in Baden-Württemberg drei weitere Verfahren im Bereich des islamistischen Terrorismus eingegangen. Da der Trend schon länger anhält, hat die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart bereits im Februar 2016 die neue Abteilung "Extremismus/Terrorismus" eingerichtet. Durch die vom Land verabschiedeten Anti-Terror-Pakete wurden in den Staatsanwaltschaften insgesamt 14 neue Stellen allein für die Terrorismusbekämpfung geschaffen. "Aus heutiger Sicht war dies eine vorausschauende, absolut notwendige Maßnahme", so Brauneisen. In diesem Jahr geht er bei den Terrorverfahren von "deutlich mehr Fällen als in 2016" aus.