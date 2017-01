Daag, ihr Leid: Mein Chef und die annere Chefs do bei uns wolle, dass isch eisch heit ebbes in meinere Schbrooch schreib, s'gehd nemlisch umde Dialegd do. Oans z'erschd: Isch kumm vu Wiesloch, des isch zwa e bissel lendlischa, awwa en "Kuhbumba" binni desweje noch lang ned. D'Schbrooch dord isch em Mannemerische zimmlisch ehnlisch, awwa hald ned s'selwe, ihr werd's meerje. Isch muss saare, dass isch ofd em "iwwerischens" Mannermerisch schreib, weil isch schun sou lang bei eisch wohn, dass isch des jezard kann. Ja, s'isch sogar sou, dass mei Leid dehoam oft saare, isch deed iwwerhaubd nur noch Mannemerisch babble. Mei Suhn verschdeed mei Schbrooch zwa, er kann sie awwa ned schwetze. Weil mei Fraa aus Frangreisch kummt, hewwi dehoam nemlisch koan Dialegd g'schbroche. Schaad isch des schu. Denn ganz offe g'saad: Wemma Dialegd red, verschdehne äähm mansche Leit ned, awwa die, wu oahm verschdehne, kumme oahm im Herze neah.

Roger Scholl (Wieslocherisch)