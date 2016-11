„Minister   investiert   zu wenig“

Der Mannheimer Grünen-Finanzexperte Gerhard Schick wirft Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) Bequemlichkeit vor.

Herr Schick, schwimmt der Finanzminister im Geld?

Gerhard Schick: Er befindet sich in der Tat in einer günstigen Lage. Deshalb ist es unverzeihlich, dass er diese guten Zeiten nicht nutzt, um für die Zukunft zu sorgen.

Macht er das wirklich nicht? Die Investitionen steigen 2017 doch erneut, nämlich auf immerhin 36 Milliarden Euro.

Schick: Das ist richtig, aber diese Entwicklung hält nur für kurze Zeit an. In der mittelfristigen Finanzplanung liegt die Investitionsquote schon 2020 unter dem heutigen Stand. Und das, obwohl es in Deutschland einen riesigen Investitionsstau gibt.

Fordern Sie jetzt als Grüner neue Autobahnen?

Schick: Polemik ist hier falsch am Platz. Die Infrastruktur ist in Deutschland mancherorts in einem teilweise erbärmlichen Zustand. Das gilt für die Straßen, für die Schienen, für die Schulen. Viele öffentliche Gebäude werden einfach nicht saniert oder repariert. Der Verschleiß wird immer größer. Dadurch sinkt auch der Wert des öffentlichen Vermögens. Aber werfen Sie doch einmal einen Blick in die Schweiz. Dort sieht es nicht nur auf den Postkarten viel besser aus.

Und wie wollen Sie das alles finanzieren, etwa mit neuen Schulden?

Schick: Überhaupt nicht. Aber der Bundesrechnungshof als neutrale Instanz spricht bereits von einer anstrengungslosen Verbesserung der Bundesfinanzen. Das ist ein vernichtendes Urteil.

Jetzt haben Sie meine Frage aber nicht beantwortet.

Schick: Ich will den Investitionsstau nicht mit Krediten finanzieren, sondern die Schuldenbremse einhalten. Aber es ist doch so, dass Schäuble enorm von den niedrigen Zinsen profitiert. Er unternimmt einfach nichts. Im Bundeshaushalt sind Umschichtungen notwendig. Weniger Konsumausgaben, mehr Investitionen sollte die Losung heißen. Auch mit Blick auf 2018. Dann tritt die Mütterrente in Kraft, ihre Finanzierung ist noch überhaupt nicht geregelt. Da tut sich dann eher ein schwarzes Loch auf.

Sie wollen lieber die Löcher auf den Straßen reparieren?

Schick: Natürlich. Irgendwann muss es ja ohnehin getan werden. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das Hinausschieben auf die nächsten Jahre kostet am Ende noch mehr.

Die Koalitionsparteien sehen das anders und denken über Steuerentlastungen nach.

Schick: Das ist Wahlkampf. Es bringt den Bürgern mehr, wenn der Staat neue Wohnungen baut, damit die Mieten nicht weiter so stark steigen. Eine pauschale Senkung des Steuertarifs hilft den Normalverdienenden im Vergleich dagegen viel weniger. was