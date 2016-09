„Ministerin Clinton“ bringt „Donald“ in Bedrängnis

Das erste TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump endet zugunsten der Demokratin - auch wenn das viele Trump-Fans nicht so sehen.

In den Jahren 2008 und 2012 habe ich Obama gewählt", berichtet Raymond Harrison, während seine beiden ein- und zweijährigen Töchter über die Wirtshausbank krabbeln. "Er hat Wandel versprochen und war intelligent", sagt der 28-jährige Ingenieur. "Aus den gleichen Gründen unterstütze ich jetzt Donald Trump."

Die gut hundert Trump-Fans, die sich im wohlhabenden Städtchen Potomac in Maryland zur republikanischen Debate Watch Party eingefunden haben, entsprechen nicht den Klischees: Viele sind erfolgreich, haben höhere Abschüsse. Es gibt Schwarze, Latinos, Asiaten. Auf zahlreichen T-Shirts steht der Hashtag #neverhillary, die Stimmung im gediegenen Irish Pub "Lahinch" ist freundlich. "Die Frauenbeleidigungen, die man ihm vorwirft, sind aus dem Kontext gerissen. Aber Hillary Clinton ist eine verachtenswerte Person", sagt Harrisons 27-jährige Gattin Bianca. Der 65-Jährige Bauunternehmer Jeff Brown sieht im ersten Fernsehduell für Trump eine große Chance: "Es ist eine hervorragende Gelegenheit, Details seiner Pläne zu präsentieren. Clinton ist nicht gut in solchen Diskussionen. Er muss nur aufpassen, dass er sie nicht beschimpft."

Die Ausgangslage könnte kaum dramatischer sein: Die Spitzenkandidaten um das mächtigste Amt der Welt liegen in fast allen Umfragen Kopf an Kopf. Donald Trump beginnt stark, als NBC-Moderator Lester Holt die Bühne an der Hofstra University im Bundesstaat New York freigibt. Das Publikum vor Ort ist zum Schweigen verdammt, aber die Zuschauer im "Lahinch" jubeln, als Trump das Kernthema seiner Kampagne aufgreift, den Verlust von Jobs und die Abwanderung von Firmen ins Ausland. Ihm gelingen wirkungsvolle Attacken auf Clinton, die er als "typische Politikerin" und Erbin Obamas brandmarkt. "All diese Dinge, über die sie redet, hätte man in den letzten zehn Jahren anpacken können", fährt er ihr in die Parade. "Warum hat sie nichts getan?"

Anzeichen von Rollentausch

Trump steht mit blauer Krawatte am Pult, Clinton im roten Kleid - eigentlich die Farben der jeweils anderen Partei. Auch sonst gibt es Anzeichen eines Rollentauschs: Persönliche Angriffe gehen zunächst stärker von ihr aus als von ihm. Allerdings liefert sie auch weit mehr inhaltliche Substanz: Ob es um die Belebung der Wirtschaft geht, um die Rassendiskussion in den USA, Cyber-Kriegsführung oder den Kampf gegen den Islamischen Staat - ihre Antworten sind differenziert, in die Zukunft gerichtet, wo Trump sich darauf beschränkt, Miseren zu beschreiben und nach "Law and Order" zu rufen. Der Abend kippt, als er ihr vorwirft, keinen ökonomischen Plan zu haben, und Clinton mit einem ihrer Buchtitel kontert. Trump habe selbst nichts Konkretes zu bieten, legt sie nach: "Wie bei seiner Strategie, den Islamischen Staat zu besiegen - er sagt, er hat einen geheimen Plan, aber das einzige Geheimnis ist, dass er keinen Plan hat."

Clinton zeigt Humor, sie wirkt ruhig und gefasst, selbst dann, als Trump ihre E-Mail-Affäre thematisiert. Umgekehrt bezweifelt sie Trumps geschäftliche Erfolge, spekuliert über seine Gründe, entgegen der Tradition keine Steuerunterlagen zu veröffentlichen, und bezichtigt ihn einer lebenslangen rassistischen und sexistischen Ader. Der Milliardär verliert zusehends den Faden. "Wo haben Sie das her?", fragt er "Ministerin Clinton", die ihn konsequent nur "Donald" nennt. Nicht er, sondern Clinton sei für Zweifel an der Staatsbürgerschaft des ersten schwarzen US-Präsidenten verantwortlich, lügt Trump.

Der Kandidat der Republikaner hat auf klassisches Debattentraining verzichtet. Stattdessen räsonniert er jetzt über 400 Pfund schwere Hacker und behauptet, Clinton habe "in ihrem gesamten Erwachsenenleben" gegen den Islamischen Staat gekämpft. Irgendwann muss die 68-Jährige lachen: "Mir scheint, wenn der Abend vorbei ist, werde ich an allem Schuld sein, das je passiert ist." Trump grantelt zurück: "Warum nicht?" Als er behauptet, sein Temperament sei demjenigen Clintons überlegen, lachen selbst die Zuschauer in der Hofstra University.

Dominant und dynamisch

Auch im "Lahinch" in Potomac wird gelacht, aber dort macht man sich keine Sorgen um Trump: "Er ist ein Troll, er macht sie fertig", jubelt Raymond Harrison in Anspielung auf die Sitte, Online-Diskussionspartner durch Provokationen zur Weißglut zu bringen. Trump hat mehr Schwächen als Clinton, aber er redet auch entschlossener. Seine Körpersprache wirkt dominant und dynamischer als ihre. "Ich habe einen Mann mit scharfem Intellekt gesehen", sagt Ademola Apata am Ende, ein 39-jähriger Ex-Nigerianer. "Er ist kein Rassist, er ist ein Genie."

Landesweit weichen die Einschätzungen ab. Eine Blitzumfrage von Public Policy Polling unter gut 1000 Zuschauern ergibt 51 Prozent, die Clinton als Siegerin sehen. Nur 40 Prozent finden Trumps Auftritt besser. Noch größer ist der Abstand bei jüngeren Wählern, die Clinton bislang nicht im erwünschten Ausmaß ansprechen konnte.