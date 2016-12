Nach dem Applaus kommt der Denkzettel

Ein bisschen verkehrte Welt beim CDU-Parteitag in Essen: Länger als elf Minuten feiern die rund 1000 Delegierten Angela Merkel, springen von ihren Plätzen, klatschen rhythmisch, pfeifen begeistert - aber bei der Abstimmung gibt es für die Parteichefin einen Dämpfer.

Für ihre Verhältnisse ist das fast schon ein Jubellauf: Immer wieder schreitet Angela Merkel - wenn auch gemächlichen Schrittes - von links nach rechts die Bühne in der Essener Grugahalle ab. Und dann geht die Bundeskanzlerin denselben Weg langsam wieder zurück. Nach ihrer 80-Minuten-Rede ist die Anspannung von der Kanzlerin sichtlich abgefallen. Sie wirkt gelöst und freut sich bescheiden über den tosenden und langen Beifall der CDU-Delegierten.

Natürlich weiß die Bundeskanzlerin, dass ihr kein High Noon bevorsteht, als sie kurz vor zwölf ans Rednerpult tritt. Alle in der Grugahalle wollen 2017 bei der Bundestagswahl den Sieg. Und das geht nicht ohne Angela Merkel, die dem Parteitag vor zwei Wochen die große Spannung genommen hat. Jeder weiß, dass sie wieder antritt. "Du musst, du musst, du musst", haben ihr die Parteifreunde gesagt und sie hat sich gerne in die Pflicht nehmen lassen.

Jetzt braucht sie von den Delegierten viel Jubel und danach ein gutes Ergebnis, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass die CDU geschlossen hinter ihr steht. "90 plus X" lautete die Zielmarke für die Wiederwahl als CDU-Vorsitzende. Alle haben erwartet, dass sie diese Hürde nimmt. Doch es ist anders gekommen.

"Das war ein ehrliches Ergebnis im Lichte all der Probleme, die wir in Deutschland haben", sagt der Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth kurz nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Er ist natürlich Profi genug, um zu wissen, dass er jetzt nicht auch noch Öl ins Feuer gießen darf. Der Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Rhein-Neckar könnte auch diejenigen kritisieren, die der Bundeskanzlerin die Gefolgschaft versagt haben. Das macht er aber aus gutem Grund nicht. Die Botschaft von Essen an die Wähler soll lauten: Die ganze CDU steht geschlossen hinter der Kanzlerin. Auch wenn ihr einige einen Denkzettel verpassen.

Merkel selbst hat die Delegierten aufgefordert, abzustimmen, wie sie wollen. Eine Selbstverständlichkeit, gleichwohl hätten es auch aus ihrer Sicht schon mehr Stimmen sein können. 89,5 Prozent, das ist das zweitschlechteste Ergebnis seit ihrer ersten Wahl zur Parteivorsitzenden im Jahr 2000 ebenfalls in Essen. Damals löste sie Helmut Kohl ab. Und als Kanzlerin bekam Merkel noch nie so wenig Zuspruch wie gestern in der Grugahalle. Sie kann sich allerdings auch damit ein wenig trösten, dass keiner ihrer fünf Stellvertreter ein besseres Ergebnis, als sie bekommen hat. Offensichtlich waren die Delegierten bei den Wahlen doch nicht in der erhofften Partylaune.

Es ist keine Überraschung, dass Merkel die Parteifreunde in Essen mit ihrer Rede nicht gerockt hat. Das hatte auch keiner erwartet. Sie ist nun mal kein Naturtalent wie zum Beispiel Bundestagspräsident Norbert Lammert. Erst nach der Hälfte ihrer Rede läuft sie langsam zur Höchstform auf und löst am Ende einen Applaus aus, der mehr als elf Minuten dauert. Länger als im vergangenen Dezember in Karlsruhe nämlich auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise.

Die Kanzlerin tritt wie immer staatstragend auf, manchmal klingt das, als würde sie eine Regierungserklärung im Bundestag halten. Deutschland, die Welt und mittendrin die Kanzlerin. Sie will mit dem Wahlprogramm der CDU nächstes Jahr gewinnen. Und dieses trägt natürlich die Handschrift der Kanzlerin. Deutschland hat sich seit dem Sommermärchen 2015 radikal verändert und das in einer Welt, die immer mehr verrückt spielt.

Merkel gilt da als Stabilitätsanker, aber sie muss sich noch immer den Vorwurf gefallen lassen, dass sie für den Kontrollverlust im vergangenen Jahr hauptverantwortlich ist. Doch die Kanzlerin hat verstanden. Sie hat das Flüchtlingsmärchen umgeschrieben in ein Lehrstück der Realpolitik. 2015 darf sich niemals wiederholen, und dafür soll der Flüchtlingspakt mit der Türkei sorgen.

Dass sie allerdings in ihrer Rede ausgerechnet Innenminister Thomas de Maizière für seine "hervorragende Leistung" während der Flüchtlingskrise lobt, mag den ein oder anderen der vielen Helfer, die Merkel für ihre tolle Arbeit bewundern, überrascht haben. Inzwischen kümmert sich bekanntlich Kanzleramtschef und Merkel-Vertrauter Peter Altmaier um die Flüchtlingspolitik.

Merkel stellt klar, dass nicht alle der 890 000 Flüchtlinge in Deutschland bleiben dürfen. Das soll sich in Zukunft auch bei der Zahl der Abschiebungen zeigen. Dafür gibt es Applaus von den Delegierten. Die christliche Nächstenliebe gilt auch bei der Partei mit dem großen C nicht mehr so viel wie noch im vergangenen Jahr. In diesem Punkt ist die Geschlossenheit in der CDU jetzt viel größer als zu Zeiten der Willkommenskultur.

Die Kanzlerin distanziert sich zwar von den Populisten, doch auch von ihr sind jetzt neue Töne zu hören. Und gerade das kommt bei den Delegierten besonders gut an. Es geht um das Lieblingsthema der CDU: das Burkaverbot. "Vollverschleierung ist nicht angebracht und sollte verboten werden", sagt die Kanzlerin. Als Realpolitikerin schränkt sie aber gleich wieder ein: Die Burka "sollte verboten sein, wo immer es geht."

Aber solche Details interessieren in Essen keinen. Es kommt auf die Schärfe an, und da mischt die Kanzlerin jetzt auch kräftig mit. Und das ist schon eine kleine Überraschung. Auch Merkel schaltet langsam in den Wahlkampfmodus. Jetzt muss sich zeigen, ob auch ihre Partei für sie in den nächsten Monaten alles gibt.