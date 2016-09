Perlen der Kunst aus Wien

Rembrandts "Apostel Paulus", datiert auf 1633. © KHM-Museumsverband Wien

Die "Büßende Maria Magdalena" von Orazio Lomi Gentileschi ist dabei, ein Bildnis des jungen Königs Ludwig XIV. (1638-1715) von Frankreich von Justus van Egmont, der berühmte "Engelssturz" von Giuseppe Cesari, der von Rembrandt gemalte Apostel Paulus: 40 Werke aus der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums Wien stellen, neben Leihgaben anderer namhafter europäische Museen, einen Höhepunkt der Ausstellung "Barock - Nur schöner Schein?" dar.

"Sie können ein Feuerwerk der Kunst erleben", so Stefan Weppelmann, Direktor der weltberühmten Gemäldegalerie - und tatsächlich kann man außerhalb der österreichischen Hauptstadt höchst selten derartige Schätze aus Wiener Beständen sehen.

Aber die Reiss-Engelhorn-Museen zeichneten eben "eine besondere Professionalität" aus, begründet Weppelmann, weshalb es nun bereits zum dritten Mal eine so enge Kooperation gibt. 2012 hatte das auf die Habsburger zurückgehende Kunsthistorische Museum Schätze aus der reichen Fülle der Kunstkammer des Kaisers gezeigt, 2014 viele Exponate der Hofjagd- und Rüstkammer für die Sonderschau "Maximilian I. - Der letzte Ritter" beigesteuert. Mit der Unterstützung der Barock-Schau sei die, so Weppelmann, "sehr fruchtbare Zusammenarbeit" nicht zu Ende.

Die Wiener Gemäldegalerie geht entscheidend auf Erzherzog Leopold Wilhelm (1614-1662), Bruder Kaiser Ferdinands III., zurück. Er war als Statthalter in den Niederlanden (1647-1656) tätig und nutzte die Wirren zum Ende des Dreißigjährigen Krieges für günstigen Kunsterwerb.

Mit neuen Augen sehen

"Er ist quasi unser größter Mäzen gewesen", so der Direktor der Sammlung. Sie umfasst herausragende Werke (ober-)italienischer, niederländischer, spanischer und deutscher Malerei, sogar einige Französen. "Wir haben die ganze Vielfalt dieser wunderbaren Epoche", so Weppelmann, insgesamt rund 700 Exponate. "40 unserer großen Schätze", erklärte er, seien nun die rund 700 Kilometer nach Mannheim gereist. "Ich freue mich selbst, diese einzigartigen Werke mit neuen Augen sehen zu dürfen", so der Direktor.

Der imposante Apostels Paulus von Rembrandt, immerhin 65 Kilogramm schwer, wird auf besondere Weise präsentiert: Er thront in einer der Sichtachsen der Ausstellung. Ihm schräg gegenüber hängt ein weiteres Werk eines renommierten Malers des Barock, das jedoch eine deutlich kürzere Anreise hatte. Das Porträt einer lesenden Frau von Peter Paul Rubens stammt nämlich aus den eigenen Beständen der Reiss-Engelhorn-Museen. pwr