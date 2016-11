Produktion von Särgen geht zurück

Wer an die Bestattungsbranche denkt, denkt an ein relativ sicheres Geschäft. Gestorben wird schließlich immer. Doch so einfach ist es nicht. "Die deutsche Bestattungskultur unterliegt einem erheblichen Wandel", sagt Dirk-Uwe Klaas, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Bestattungsbedarf mit Sitz in Bad Honnef bei Bonn. Alleine durch den demografischen Wandel.

Mehr Menschen sterben

Erstmals seit mehreren Jahren ist die Zahl der Sterbefälle in Deutschland wieder über 900 000 gestiegen (siehe Grafik unten), weil sich ein Effekt umkehrt: Durch eine bessere medizinische Versorgung und durch ein besseres Gesundheitsbewusstsein sind die Menschen älter geworden. Jetzt sterben auch diese Generationen weg. "Das Leben ist und bleibt nun einmal endlich", sagt Klaas.

Dieser zunehmenden Zahl von Sterbefällen in Deutschland steht ein Rückgang der inländischen Sargproduktion gegenüber. "Auch in den kommenden Jahren wird sich dieser Trend sicherlich fortsetzen und verstärken", sagt Klaas. Das hat zwei Gründe. Erstens: Insbesondere in osteuropäischen Staaten können Särge wesentlich günstiger hergestellt werden, die Importe steigen. Zweitens: Immer mehr Menschen lassen sich nach ihrem Tod einäschern.

Die Zahl der Krematorien in Deutschland wachse, teilt die Gütegemeinschaft Feuerbestattungsanlagen mit. Für den Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Bestatter, Stephan Neuser, folgt daraus klar: "Die Feuerbestattung wird die Regelbestattung werden." Damit könne eine jahrzehntelange Grabpflege für Angehörige entfallen, die heute oft weiter weg wohnten als früher.

Grabkauf im Internet

Weniger Erdbestattungen sind ein Vorbote dafür, wie sich die Bestattungskultur in Deutschland verändern wird. Es entstehen erste anonyme Grabfelder, Trauerfeiern werden auf das Nötigste begrenzt, um Aufwand und Geld zu sparen. Steinmetze kämpfen mit einer geringeren Nachfrage. "Außerdem sind Friedwälder und Ruheforste in Mode gekommen", sagt Klaas vom Bundesverband Bestattungsbedarf. "Diesen Wunsch nach mehr Individualität müssen wir aufgreifen."

Auch die Digitalisierung ist spürbar. Im Internet finden sich virtuelle Friedhöfe - für Angehörige, die einen Eintrag über den Verstorbenen veröffentlichen und für Trauernde, die im Kondolenzbuch eine Botschaft hinterlassen können. Die Deutsche Friedhofsgesellschaft plant, künftig Gräber über das Internet zu verkaufen. Einen "Grabkalkulator", um Kosten auf mehr als 1600 Friedhöfen zu vergleichen, gibt es schon.