„Psychische Belastung wiegt schwerer“

Mannheim. Für Angehörige ist die Pflege des Partners oder der Eltern oft sehr belastend. Elfriede Lehmann von der Caritas Mannheim rät ihnen, Hilfe anzunehmen.

Frau Lehmann, was sind die drängendsten Fragen und Anliegen von pflegenden Angehörigen?

Elfriede Lehmann: Viele Angehörige haben das Gefühl: "Ich muss immer da sein, weil mein Angehöriger nur mich zulässt als betreuende Person." Sie können zum Beispiel nicht einmal drei Stunden in die Stadt für Besorgungen, auch Arzttermine sind schwierig. Sie verschieben alles, was sie für sich selbst brauchen, gehen zum Beispiel - wenn es nötig wäre - nicht ins Krankenhaus. Diese Leute sind sehr in der Regel sehr belastet.

Elfriede Lehmann Elfriede Lehmann (Jahrgang 1958) gibt für die Caritas Mannheim regelmäßig Pflegekurse für Angehörige. Die gelernte Krankenschwester ist verheiratet. Das Paar hat zwei erwachsene Kinder. mad (BILD: Lehmann)

Was raten Sie ihnen?

Lehmann: Ich rate ihnen, Hilfe anzunehmen - auch wenn sich der Angehörige erst einmal weigert. Allerdings zunächst in kleinen Schritten. Zum Beispiel einen Pflegedienst holen, der sich anfangs nur darum kümmert, dass Medikamente eingenommen werden. Oder darauf hinarbeiten, dass der Pflegebedürftige akzeptiert, einmal in der Woche von der Schwester gewaschen zu werden. Vielleicht kann man nach einer Haushaltshilfe suchen, die in der Woche zwei Stunden unterstützt. Wenn sie angenommen wird, kann man in der Zeit etwas für sich tun.

Welche Möglichkeiten haben Angehörige noch?

Lehmann: Sie können zum Beispiel die Verhinderungspflege nutzen. Denn wenn der Angehörige selbst erkrankt, hat er zu Hause für mehrere Wochen Anspruch auf Unterstützung durch einen Pflegedienst. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer Kurzzeitpflege. In dieser Zeit wird der Pflegebedürftige in einem Heim untergebracht und versorgt.

Was wiegt schwerer, die psychische oder die körperliche Belastung?

Lehmann: Die psychische Belastung steht im Vordergrund. Vor allem, wenn der Partner oder die Kinder pflegen, leiden sie oft sehr mit. Sie sehen, es wird immer schlimmer. Wenn ein Nachbar pflegt - das gibt es auch -, hat der in der Regel mehr Distanz und ist psychisch weniger belastet. Dazu kommt, dass die pflegenden Angehörigen merken, dass sie ihr soziales Umfeld vernachlässigen, einfach weil sie nicht mehr die Zeit haben, Freundschaften aufrechtzuerhalten. Viele fürchten, eines Tages ganz allein dazustehen.

Wie wichtig ist der Austausch mit anderen Angehörigen?

Lehmann: Sehr wichtig. In den Pflegekursen wird sehr viel erzählt. Aus dem letzten Kurs hat sich sogar eine Gruppe gebildet, die sich einmal im Monat trifft.

Gibt es auch positive Aspekte?

Lehmann: Oh ja. Wenn der Pflegebedürftige verstorben ist, und die Angehörigen durch ihre Trauerzeit durch sind, sind viele zufrieden, dass sie so viel geleistet haben. Sie sagen dann auch ganz stolz: Ich habe ihn oder sie nicht ins Heim gegeben. Ich habe das geschafft.