Regimekritiker: ausgelaugt und ausgehungert

Das Boot macht keinen seetauglichen Eindruck, doch als die 15 Männer und zwei Frauen ihre Füße auf den Strand der Insel Big Munson setzen, gibt es kein Halten mehr. Jubel, Umarmungen und dann bricht es aus den Flüchtlingen heraus: Es fließen Tränen minutenlang. Die Szene, die sich in dieser Woche an der Südspitze Floridas abspielte, hat historischen Charakter: Die "Balseros" wie die Flüchtlinge aus Kuba genannt werden, die auf lebensgefährliche Weise über das Meer in die USA zu gelangen versuchen, dürften die letzten gewesen sein, denen noch zu Lebzeiten von Fidel Castro die Flucht ins Land der unbegrenzten Möglichkeit gelang. Trotz des von Barack Obama und Raul Castro eingeleiteten Tauwetters haben in den vergangenen Monaten zehntausende Kubaner mit den Füßen abgestimmt. Sie glauben nicht an einen tiefgreifenden Wandel auf der kommunistisch regierten Insel, auf der selbst kleine Reformen gerne mal Jahrzehnte dauern und Widerspruch gefährlich ist.

Und Machthaber Castro sicherte sich seine Unterstützung durch Verbündete in Süd- und Mittelamerika. Ecuadors Linksregierung ließ jüngst hunderte Kubaner gegen ihren Willen zurück nach Kuba bringen, die via Quito in Richtung USA fliehen wollten. Nicaraguas Sandinisten, ebenfalls ein Verbündeter der USA, machte einfach die Grenze dicht, als Tausende Kubaner im Nachbarland Costa Rica gestrandet waren. Auf seine politischen Verbündeten in der Region kann sich Havanna verlassen, ebenso auf die zahlreichen internationalen Nichtregierungsorganisationen, die im Mittelmeer nach afrikanischen Flüchtlingen suchen, Kubas Flüchtlingskrise aber komplett ignorieren.

Riskante Überfahrt für USA-Asyl

Wie viele der kubanischen "Balseros" seit Jahren auf ihrer Flucht übers Wasser in Richtung USA ertrinken, ist unbekannt. Viele gehen dieses Wagnis aufgrund einer Besonderheit im amerikanischen Asylrecht ein: Wer einen Fuß auf amerikanischen Boden setzt und danach Asyl beantragt, hat große Chancen auf ein Bleiberecht. Wer auf offenem Meer aufgegriffen wird, wird zurückgebracht nach Kuba.

Die Situation der kubanischen Dissidenten hat sich seit Beginn des Tauwetters verschlechtert: Die Kubanische Kommission für Menschenrechte und nationale Versöhnung meldete erst vor wenigen Tagen eine neue Höchstmarke "politisch motivierter willkürlicher Festnahmen".

Hunderte Dissidenten entschieden sich nach jahrelanger Haft für ein Leben im Exil in Miami oder Madrid, erschöpft von den ständigen Attacken des Inlandsgeheimdienstes und seiner perfiden Methoden. Castros mehr als 50-jährige Herrschaft hat die Opposition ausgelaugt und ausgehungert.

In Kubas Staatsmedien gibt es keine Opposition, keine Armut, keinen Widerspruch. In den ersten Jahren nach der Revolution kam es zu außergerichtlichen Hinrichtungen, Zwangsausweisungen und Folterungen. Erst allmählich entschärfte sich der Umgang mit Regimekritikern. Castro senkte nur dann seinen allmächtigen Daumen, wenn es ihm notwendig erschien wie zuletzt beim Schwarzen Frühling 2003, als Fidel hunderte Regimekritiker für Jahre in die Kerker werfen ließ.

Von 1959 bis 2008 hat Fidel regiert. In den ersten Jahren mit Gewalt, willkürlichen Hinrichtungen, Folter und Enteignungen. Homosexuelle ließ Castro brutal jagen. Eine Aufarbeitung dieser schweren Menschenrechtsverletzungen hat nie stattgefunden, auch weil Fidel viele Angehörige seiner Opfer überlebte. Es wird schwer sein, nach seinem Tod noch lebende Zeitzeugen zu finden. Castros Andenken wird von der Gnade des späten Todes profitieren.