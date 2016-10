Region setzt auf die Umweltzone

Autofahrer an einer Feinstaub-Messstation in Stuttgart.

Die Stadt Mannheim hätte die Einführung einer blauen Plakette für Dieselfahrzeuge begrüßt. Damit wird in der Quadratestadt eine komplett andere Haltung vertreten als in Heidelberg. Auch in Darmstadt steht man der diskutierten Plakette eher verhalten gegenüber.

Aus dem Mannheimer Rathaus heißt es auf Anfrage dieser Zeitung: "Die Verbesserung der Luftqualität und damit auch der Lebensqualität in den Großstädten ist eine zentrale Aufgabe." Neben der Reduzierung der Feinstaubbelastung müsse das Problem der Stickoxide angegangen und EU-Grenzwerte eingehalten werden. "Die Einführung der blauen Plakette ist dabei eine geeignete Maßnahme, insbesondere alte Dieselfahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen und durch umweltfreundlichere zu ersetzen", teilte die Verwaltung mit.

In Heidelberg wird das gänzlich anders bewertet: Eine weitere Verschärfung erscheine "unverhältnismäßig und gegenüber Haltern von relativ neuen Dieselfahrzeugen schwer vermittelbar". Immerhin sei die für eine blaue Plakette notwendige EURO 6-Norm erst seit 2015 gültig.

Ein Sprecher des Darmstädter Rathauses sagt: "Wir können nicht von jetzt auf gleich Dieselfahrzeuge aus dem Stadtgebiet ausschließen." Daher müssten die positiven und negativen Effekte einer blauen Plakette genau analysiert werden. Grundsätzlich sei es aber sinnvoll, die Anzahl der Dieselfahrzeuge zu reduzieren. Daher rüste Darmstadt auch seine Busse auf Elektro um.

Alle befragten Städte haben bereits vor einiger Zeit die Umweltzone eingeführt, um die Luftqualität zu verbessern. So dürfen - bis auf wenige Ausnahmen - in die Innenstädte von Mannheim, Heidelberg und Darmstadt nur Fahrzeuge fahren, die schadstoffarm sind und eine grüne Plakette haben. In Mannheim ist man sich sicher: "Die Umweltzone hat sich bewährt." So seien die Grenzwerte für den krebserregenden Feinstaub seit 2007 deutlich unterschritten worden. Eingeführt wurde die Zone 2008. Es sei ein Anreiz gesetzt worden, veraltete, umweltschädliche Kraftfahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen.

Einen ähnlichen Effekt verzeichnet Heidelberg. Die Heidelberger hätten sich seit dem Start der Umweltzone 2010 modernere Autos angeschafft. Die Feinstaubgrenzwerte seien somit in den vergangenen sechs Jahren immer eingehalten worden. Beim Stickstoffdioxid gebe es nur noch punktuelle und geringe Überschreitungen des Grenzwertes.

In Darmstadt wurde die Umweltzone erst 2015 eingerichtet. Sie umfasst das komplette Stadtgebiet mit allen Stadtteilen. Wer ohne Plakette in einer Umweltzone erwischt wird, muss ein Bußgeld von 80 Euro zahlen.