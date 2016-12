Mannheim/Frankfurt. Eine Alternative zur stationären Betreuung im Heim ist die 24-Stunden-Pflege. In Deutschland versorgen Hunderttausende Osteuropäerinnen - oft Polinnen - pflegebedürftige Menschen. Das Modell sieht meist so aus, dass zwei Frauen im Wechsel je drei Monate in Deutschland im Haushalt des Pflegebedürftigen leben. Doch die Kritik an dem Modell wächst.

Herr Professor Emunds, was ist so problematisch an der Pflege durch Osteuropäerinnen?

Bernhard Emunds: Das zentrale Problem ist der zeitliche Rahmen, der schon mit dem Begriff der 24-Stunden-Pflege angedeutet wird. Die Pflegekraft befindet sich in einem ständigen Beschäftigungsverhältnis. Dies ist nur dann legitim, wenn die Arbeitszeit begrenzt ist. Hier aber gibt es so gut wie keine freie Zeiten. Sogar nachts wird vorausgesetzt, dass die Pflegekraft in Rufbereitschaft ist. Das ist eine riesige Belastung.

Ist die 24-Stunden-Pflege legal?

Emunds: Oft arbeiten die Pflegekräfte schwarz, das ist natürlich nicht erlaubt. Dann haben wir diejenigen, die über Pflege-Agenturen als Selbstständige vermittelt werden. Aber die Bedingungen, unter denen sie hier arbeiten, entsprechen eindeutig einer Scheinselbstständigkeit - sind also auch nicht erlaubt. Und dann wäre da noch eine dritte Gruppe, die von einem Unternehmen zum Beispiel in Polen entsendet wird. Da gibt es rechtliche Zweifel, ob das legitim ist. Denn die Arbeitsanweisungen erfolgen durch die Angehörigen und nicht durch das entsendende Unternehmen.

Gibt es legale Möglichkeiten, Pflegekräfte zu beschäftigen?

Emunds: Es bleibt nur eine Form, nämlich, dass die Angehörigen die Pflegekraft anstellen und offiziell anmelden. Dabei helfen übrigens auch einige Stellen der kirchlichen Wohlfahrtsverbände.

Wie sieht "faire Pflege" aus?

Emunds: Ein absolutes Minimum - abgesichert durch eine Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation - wären 24 Stunden Freizeit am Stück, wenigstens einmal die Woche und ohne Rufbereitschaft. Das aber wird nur sehr selten eingehalten.

Ohne die häusliche Pflege würde vermutlich das Pflegesystem zusammenbrechen. Wie lässt sich das Dilemma lösen?

Emunds: Die Politik müsste dieses Problem angehen. Dazu gehört, eine eigene gesetzliche Arbeitszeitregelung zu schaffen - großzügiger als für andere Beschäftigungsverhältnisse, aber mit klaren Höchstarbeitszeiten.