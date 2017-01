Schulz begeistert die Fraktion

Kanzlerkandidat Martin Schulz spürt Rückenwind von der SPD. © dpa

Der König ist tot, es lebe der König. Bei der SPD kennen sie das. Der Wechsel von Sigmar Gabriel zu Martin Schulz ist in der Partei gut angekommen. Man verspürt wieder Aufwind. Mit riesigem Beifall wird der Ex-EU-Parlamentspräsident begrüßt, als er den Fraktionssitzungssaal unter der Reichstagskuppel betritt. Schulz wird umarmt, er lacht und wirkt glücklich. Die Genossen sind regelrecht euphorisiert.

"Mit Schulz verbinden sich Verantwortungsbewusstsein, Leidenschaft und Augenmaß", sagt der Wirtschaftsexperte Hubertus Heil, der von ausschließlich positiven Reaktionen der Basis berichtet. "Unsere Gefühlslage jetzt lautet: entschlossen". Schulz sei "ein in Deutschland unverbrauchter Politiker", findet Steffen-Claudio Lemme aus Thüringen. "Er kann uns wieder auf 25 Prozent und mehr bringen". Vor allem, dass Schulz auf Sieg, nicht auf Platz setzt, kommt an.

Verteidigung der Demokratie

"Jetzt haben wir die Chance, Mehrheiten zu erringen", sagt der neue Kanzlerkandidat vor der Presse. Einer Frage nach einer rot-rot-grünen Koalition weicht der 61-Jährige freilich aus: "Wir werden, in welcher Koalition auch immer, den Bundeskanzler stellen", sagt er. Zwei Hauptthemen seines Wahlkampfes benennt er immerhin schon. Zum einen gehe es um die "hart arbeitenden Menschen, die täglich zu kämpfen haben". Und außerdem um die Verteidigung der Demokratie, "denn die Fliehkräfte der Krise setzen die Kräfte der Demokratiefeinde frei". Ausführlich will er sich am Sonntag bei einer Parteiveranstaltung in der Berliner SPD-Zentrale äußern. Am 19. März soll Schulz auf einem Sonderparteitag zum neuen Parteichef gewählt werden.

"Einfach eine geile Sau"

Feuer und Flamme für Schulz sind die Mannheimer Jusos. Ein Team des ARD-Morgenmagazins filmte das Juso-Treffen am Dienstagabend - "Martin Schulz ist einfach eine geile Sau", sagte Juso-Kreischef Matthias Zeller in der Runde. Gestern Mittag klingelte dann sein Handy, und der so gefeierte war selbst dran. "Er hat sich riesig gefreut", berichtet Zeller. Schulz sei gerade aufgewacht, als der Beitrag lief und sei damit "ganz belustigt in den Tag gestartet". Ein Juso hatte hervorgehoben, dass Schulz "keine typische Politikerkarriere" aufweise: "Mit einem, der mal Alkoholiker war und kein Abitur hat, identifizieren sich die Leute." Bis zum Umfallen wolle man für ihn kämpfen.

Schulz hat sich bei Zeller für die jugendlich frische Unterstützung bedankt. "Unseren Spirit und Willen fand er gut", sagt er. Der Kanzlerkandidat habe versprochen, dass er im Wahlkampf zu den Jusos kommt. Zeller: "Die Geste find' ich richtig cool."