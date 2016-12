Schwäbische Politiker bremsen Salafisten aus

Fellbach. In Fellbach denken die Stadtväter gerne groß. Davon zeugt schon der "Gewa-Tower" am Stadtrand. 34 Stockwerke verteilen sich über 107 Meter Gesamthöhe. Damit übertrifft man in Sachen Hochhaus locker die großen Nachbarn in Stuttgart. Nicht ins stolze Bild passt allerdings, dass gerade die Bauträgergesellschaft in die Pleite gerutscht ist.

Unweit davon haben in einem Industriegebiet im Fellbacher Stadtteil Oeffingen ein paar Investoren auch groß gedacht. Für eine Firma aus Kuwait ist das wohl nicht ungewöhnlich. Die drei Gesellschafter der EMC-Immobilien GmbH stammen aus dem Wüstenstaat. Sie hatten in dem Gewerbegebiet schon vor etwa zwei Jahren für 1,07 Millionen Euro eine leerstehende Fabrik aus privater Hand gekauft. Zu dem Areal gehören Fertigungshallen, Wohn- und Bürogebäude.

Niemand ahnte zunächst, wer sich hinter dem unscheinbaren Kürzel verbarg. Eines Tages meldete sich dann das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) bei Oberbürgermeister Christoph Palm. Die Investoren würden im Gewerbegebiet eines der größten Dawa-Zentren Deutschlands planen - Dawa ist eine der großen schiitischen Parteien im Irak. Es handle sich um eine besonders konservative Strömung innerhalb des Islam. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" steht hinter EMC die kuwaitische Missionsbewegung "Revivial of Heritage Society" (RIHS).

Aufregung im Idyll

Örtlicher EMC-Geschäftsführer ist nach den Erkenntnissen der Behörden Safwat T., ein Imam aus Sindelfingen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts ermittelt, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben. Ausgerechnet Oeffingen als ein Zentrum des Salafismus? Der Teilort hat gerade einmal 7000 Einwohner. Fußballstar Sami Khedira hat hier seine Wurzeln, oft besucht er die Familie. Auch der frühere Außenminister Joschka Fischer wohnte in dem Idyll und hat eine Fotografenlehre zumindest begonnen.

Der heikle Fall wird von den schwäbischen Kommunalpolitikern in aller Stille geregelt. Der Bauausschuss tagt geheim. Palm, dessen Vater einst Finanz- und Innenminister des Landes war, verfällt auf einen raffinierten Trick, um das Salafisten-Projekt auszubremsen. Der Stadtrat ändert den Bebauungsplan so, dass auf dem Areal nur noch Gewerbe möglich ist. "Wir waren sowieso dabei, die Pläne anzupassen", erklärt Sprecher Frank Knopp auf Anfrage. Kirchliche, sportliche und religiöse Nutzung sei nicht mehr erlaubt: "Im Gewerbegebiet soll es nur noch Gewerbe geben."

Als die Sache im vergangenen August öffentlich wurde, stand der Aufstellungsbeschluss bereits. "Wir haben die Rahmenbedingungen etwas geschärft", sagt Baubürgermeisterin Beatrice Scholtys einsilbig. Als der Tipp vom LKA kam, sei man schon mitten in der Umstrukturierung der Bebauungspläne gewesen. Die Gebäude stehen seither zum Verkauf. Nach Knopps Angaben suchen die Investoren noch einen Käufer.