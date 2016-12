Silvester in Zeiten des Terrors

Am Brandenburger Tor feiern am Samstag wieder Tausende - unter strengen Sicherheitsvorkehrungen.

Schon weit vor Mitternacht krachen rund um den Mannheimer Wasserturm am 31. Dezember die Böller. Spätestens um 0 Uhr ist hier dann meist kein Durchkommen mehr, Raketen schießen in den Nachthimmel, Menschen fallen sich in die Arme. Der Friedrichsplatz am Wasserturm ist ein zentraler Silvestertreffpunkt für viele tausende Feiernde - genauso wie die Kurpfalzbrücke oder in Heidelberg Altstadt und Alte Brücke. Und es sind genau solche Orte, die die Polizei derzeit mit Sorge betrachtet. Denn sie muss für Sicherheit sorgen.

Die massenhaften sexuellen Übergriffe auf Frauen in Köln vor einem Jahr und der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin vergangene Woche haben auch Auswirkungen auf die Region. Im ganzen Präsidiumsbezirk Mannheim, zu dem auch Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis gehören, sollen 50 Prozent mehr Polizisten im Einsatz sein als sonst an Silvester.

Laut einem Sprecher sind die meisten Kräfte an den neuralgischen Punkten in den Innenstädten von Mannheim und Heidelberg konzentriert. "Wir setzen ganz klar auf Präsenz, man soll uns sehen und wir werden auch frühzeitig Menschen ansprechen, wenn es Gründe dafür gibt", sagt Polizeisprecher Heiko Kranz. Eine gesonderte Videoüberwachung wird es in der Silvesternacht zwar nicht geben. Dafür seien aber Polizisten im Einsatz, die sich eigens um die Beweissicherung kümmern. Das ist eine Lehre aus den Übergriffen am Kölner Hauptbahnhof: Auch weil es von dort keine professionellen Aufnahmen gibt, konnte die Staatsanwaltschaft kaum Taten nachweisen.

Trotz der verstärkten Sicherheitsmaßnahmen wird es in der Region aber keine Straßensperren wie an den Weihnachtsmärkten geben. "Das wäre auch nicht möglich, weil an so vielen Stellen gleichzeitig gefeiert wird", so Kranz.

Auch wenn es nach Erkenntnissen der Polizei in Ludwigshafen keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung gibt, werden mehr Beamte im Dienst sein und an den Treffpunkten Präsenz zeigen. Der Zwölfjährige, der zweimal Nagelbomben in Ludwigshafen zünden wollte, befindet sich nach Angaben der Stadt Ludwigshafen übrigens in Obhut. Von ihm gehe derzeit keine Gefahr aus.

Im Main-Tauber-Kreis sieht sich die Polizei gut vorbereitet und will Präsenz zeigen - auf öffentlichen Plätzen auch mit zivilen Kräften. Für den Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn seien keine größeren, öffentlichen Veranstaltungen angemeldet, trotzdem seien mehr Beamte im Einsatz.

"Abstrakt hohe Gefahr"

Mehr Beamte, das gebe es in diesem Jahr zu Silvester in ganz Baden-Württemberg, bestätigt Carsten Dehner vom Innenministerium. Als Grund dafür nennt er aber nicht den Anschlag in Berlin, sondern die Ereignisse in Köln. Die Sicherheitspläne seien vor dem Attentat am Breitscheidplatz getroffen und danach nicht aufgerüstet worden. "Es gibt in Baden-Württemberg eine abstrakt hohe Gefahr eines Anschlags, konkrete Hinweise haben wir aber nicht", stellt Dehner klar.

Verstärkt solle diesmal mit mobilen Videokameras überwacht werden. Außerdem stünden zusätzliche Kräfte der Bereitschaftspolizei bereit. Feiernde müssten sich auf deutlich mehr Polizeipräsenz einstellen, groß angelegte Kontrollen soll es aber nicht geben. Generell rät Dehner, aggressive und bedrohliche Situationen zu meiden, so wie jedes Silvester. "Wir geben aber nicht den Rat, große Menschenmassen zu meiden. So stufen wir die Sicherheitslage nicht ein."

Davon ist auch sein Kollege Micheal Schaich aus Hessen weit entfernt. Wenngleich er sagt, dass der Berliner Anschlag durchaus in die Lagebewertung und die Einsatzplanungen aufgenommen wurde. In Frankfurt soll deshalb das Mainufer mit mobilen Kameras gefilmt werden. "Die hessische Polizei wird eine maximale Verfügbarkeit von Einsatzkräften sicherstellen", sagt Schaich. Eine Urlaubssperre wurde zwar nicht angeordnet, "allerdings wird für Polizisten der operativen Einheiten" nur "in absoluten Ausnahmefällen" Urlaub genehmigt.

Joachim Winkler, Sprecher des Innenministeriums Rheinland-Pfalz, hofft, dass es ruhig bleibt. Zwar spricht auch er von einer "abstrakten Bedrohungslage". Auf die werde aber ausreichend reagiert, etwa indem Polizisten schwere Waffen wie Maschinenpistolen bereithielten.

In der Hauptstadt laufen die Vorbereitungen für Deutschlands größte Silvesterfeier am Brandenburger Tor. Dort stehen bei einer vom ZDF übertragenen Show Stars wie Marianne Rosenberg, Bonnie Tyler, DJ BoBo und Rainhard Fendrich auf der Bühne. Auf der Feiermeile sind Böller, Raketen, Flaschen und Dosen seit Jahren verboten, Taschen werden kontrolliert. Dennoch sollen nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche die Sicherheitsvorkehrungen abermals erhöht werden.

1500 Beamte in Köln

Beamte in Köln wollen Szenen wie im vergangenen Jahr unbedingt verhindern. Das Sicherheitskonzept für den Jahreswechsel steht und wurde gestern vorgestellt. Kleinere Anpassungen habe es zuletzt noch nach dem Berliner Anschlag gegeben, sagt Polizeipräsident Jürgen Mathies. Unter anderem soll es Straßensperren in noch mehr Bereichen geben als ohnehin vorgesehen. "Die letzten zwei Wochen haben uns gezeigt, wie zerbrechlich unsere Sicherheit sein kann", sagt Mathies. Allein in der Kölner Innenstadt sollen 1500 Beamte im Einsatz sein - etwa zehn Mal so viele wie vor einem Jahr. "Es wird uns darum gehen, dass wir zum Schutz der vielen Menschen, die friedlich feiern wollen, sehr konsequent bei Gefahrensituationen und Störungen einschreiten werden."