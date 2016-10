„Solche wie er müssen aus dem Verkehr gezogen werden“

Die Flucht dauerte nicht lange - die sächsische Polizei meldet einen raschen Fahndungserfolg. Darüber sind auch Asylbewerber aus Syrien froh, die den offenbar geplanten Anschlag verurteilen.

Vom Schirm der Sicherheitsbehörden verschwunden, der Polizei entwischt: Nach zwei Tagen europaweiter Fahndung ist Dschaber al-Bakr, ein syrischer Flüchtling unter Terrorverdacht, gefasst. Zu verdanken ist das dem mehrsprachigen Aufruf der Polizei bei Facebook und Twitter und drei beherzten Landsleuten. "Der Tatverdächtige ist uns in gefesseltem Zustand übergeben worden", sagte der Präsident des sächsischen Landeskriminalamtes (LKA), Jörg Michaelis, gestern in Dresden.

Wenige Stunden zuvor haben Polizisten den 22-Jährigen, der ein Sprengstoffattentat vorbereitet haben soll, in einer Wohnung im Plattenbauviertel Leipzig-Paunsdorf abgeholt. Was war geschehen?

Der Sprengstoff Triacetontriperoxid (TATP) Der Sprengstoff Triacetontriperoxid (TATP) lässt sich mit sehr einfachen Mitteln herstellen, ist billig und hat eine hohe Wucht. Das alles macht ihn attraktiv für Terroristen. TATP, im Nahen Osten auch bekannt als "Mutter des Satans", wurde bei den Terroranschlägen in London 2005 und in Paris 2015 benutzt. Auch bei den mutmaßlichen Attentätern von Brüssel fanden ihn Ermittler dieses Jahr. Jetzt wurde die Substanz dem Landeskriminalamt zufolge in der Wohnung des Terrorverdächtigen von Chemnitz entdeckt. Sprengstoffe auf der Basis von Peroxid sind sogar für Attentäter hochgefährlich. Ohne Fachwissen und Vorsichtsmaßnahmen kann das Mischen in einer tödlichen Explosion enden. Gleiches gilt für das Umfüllen des Sprengstoffs oder beim Transport: Sowohl Erschütterung als auch hohe Temperaturen oder Reibung können eine schwere Detonation auslösen. Deutsche Chemiker erkannten Ende des 19. Jahrhunderts die Sprengkraft von TATP. Wegen der Risiken bei der Handhabung wurde er aber kaum als Waffe verwendet. Der erste dokumentierte Einsatz ist ein Anschlag auf eine Studentengruppe im israelischen Hebron durch die Terrororganisation PLO 1980. [mehr...]

Festnahme ohne Widerstamd

Kurz vor Mitternacht kommt ein Syrer in das Polizeirevier Südwest am anderen Ende der Stadt. Er zeigt ein Handyfoto von einem Mann in seiner Wohnung, den er und zwei andere Syrer als Dschaber al-Bakr erkannt haben. Die Beamten könnten ihn abholen, erklärt er. Polizisten fahren in das fast 20 Kilometer entfernte Haus in der Hartriegelstraße 14 und nehmen den Gesuchten in der vierten Etage fest - noch bevor das SEK eintrifft.

Der Terrorverdächtige, dessen Festnahme zwei Tage zuvor in Chemnitz missglückte, leistet keinen Widerstand. Dschaber al-Bakr wird in die Polizeidirektion Leipzig gebracht. Die Ermittler sind sicher: Er ist es. Wo sich der Syrer seit Freitag aufgehalten hat, können sie bisher nicht sagen. Auch zu den Umständen seiner Flucht aus dem Chemnitzer DDR-Neubaugebiet geben die Behörden keine Auskunft. Bis Freitag soll er sich dort noch in einer Wohnung aufgehalten haben. Als Spezialeinsatzkräfte sie am Samstag stürmen, ist sie leer. Die Ermittler sind nicht sicher, ob er der Mann war, der zuvor aus dem Haus gekommen und nach einem Warnschuss geflüchtet war.

Al-Bakr war im Februar 2015 über München nach Deutschland gekommen. Am Sonntag spricht er nach dpa-Informationen am Hauptbahnhof in Leipzig einen Landsmann an und fragt, ob er bei ihm übernachten könne. Der Syrer nimmt den 22-Jährigen mit. Er weiß, wen er vor sich hat. Die Polizei hatte den Fahndungsaufruf am Samstag auch auf Englisch und Arabisch im Internet verbreitet. Nach Angaben von Nachbarn machen die Syrer aus der Wohnung in Nummer 14 einen Sprachkurs. Einer von ihnen wurde losgeschickt, um die Polizei von ihrem "Fang" zu informieren. "Solche wie er müssen aus dem Verkehr gezogen werden", sagt ein Nachbar aus dem Erdgeschoss. Der Mann, selbst Syrer, kannte die Bewohner aus der obersten Etage vom Sehen.

Gewinn für Deutschland

Der Einsatz in der Nacht hat die Menschen im Plattenbauviertel aufgeschreckt. Der Helikopter um Mitternacht hat nicht nur einer älteren Dame den Schlaf geraubt. Sie wohnt im Block gegenüber. "Es ist eigentlich eine ruhige Wohngegend hier, Probleme gibt es meist nur mit Betrunkenen", erzählt sie. Auch die Kinder des Syrers aus dem Erdgeschoss sind von dem Lärm aufgewacht. "Ich hab nachgeschaut, was los ist, und viel Polizei gesehen", berichtet der Asylbewerber. Es sei schlimm, wenn ein Flüchtling für die Terrororganisation Islamischer Staat Anschläge in Deutschland verüben wolle. "Ich bin froh, dass wir hier sein dürfen, in Sicherheit", schiebt der Mittvierziger noch hinterher.

"Wir sind froh, dass nicht alle Ausländer gleich sind", sagt ein älteres Ehepaar im Vorbeigehen. Diese Syrer wären ein Gewinn für Deutschland, finden sie. Wie sie schauen Anwohner über das rot-weiße Absperrband der Polizei. Zwei Männer im Nachbareingang beobachten vom Fenster aus, wie Ermittler ein- und ausgehen.

"Wir sind geschafft, aber überglücklich", feiert die Polizei gestern die Festnahme des als gefährlich eingestuften al-Bakr. Die drei Syrer, die Dschaber al-Bakr den Ermittlern übergaben, gelten derzeit als Zeugen. Wie sie in Kontakt zu dem 22-Jährigen kamen, wird gemäß LKA noch untersucht. Unklar ist auch, wie sie zueinander stehen.

Der Vorsitzende des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates, Memet Kilic aus Heidelberg, appellierte gestern, dass "die demokratische und vernünftige Mitte unserer Gesellschaft hörbarer und sichtbarer werden" müsse.