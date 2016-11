Stil-Ikone und First Lady der Herzen

Keine Berührungsängste: die First Lady 2009 beim Empfang von Queen Elizabeth in London.

"Vier weitere Jahre, vier weitere Jahre!", rufen die Zuhörer bei Veranstaltungen, bei denen eigentlich für Hillary Clinton getrommelt wird. Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl ist der Abschiedsschmerz der Amerikaner mit Händen zu greifen. Die Zustimmungswerte von Präsidentengattin Michelle Obama übertreffen sogar die ihres Mannes.

Die Harvard Business Review nennt sie "einen Hit, einen Star", das öffentliche Radio "eine Ikone der Popkultur". Forbes bescheinigt Michelle Obama mehr Einfluss als Queen Elizabeth, "Vanity Fair" jubelt über "die coolste First Lady in der Geschichte der Vereinigten Staaten". Die "New York Times" gibt sich gleich ganz geschlagen: "An die First Lady, in Liebe", betitelte das Flaggschiff des US-Journalismus eine Strecke mit Abschiedsbriefen.

Die 52-Jährige hat ihre Rolle neu definiert. Keine ihrer Vorgängerinnen hat sich selbst als "Mom in Chief" gesehen und dabei doch so zentrale politische Rollen gespielt. Obama ist nicht nur die erste schwarze, sondern auch eine der bestgebildeten First Ladies aller Zeiten. Niemand zuvor hatte eine so breite Stilsicherheit: Ob glänzendes Staatsparkett oder Sackhüpfen am Weißen Haus, ob Tanz, Rap und Liegestütz im Fernsehen, Online-Karaoke oder Gastauftritte bei den Oscars - es gibt kaum ein Format, in dem Obama nicht überzeugt. "Ich hatte nie Angst davor, ein bisschen herumzublödeln", erklärte sie dem Magazin "Variety". "Auf diese Weise erreicht man Menschen." Sie entkam dem Secret Service, um im Billigsupermarkt einzukaufen, und wurde weltweit zur Modeikone. Ihre vielbeachteten Glamour-Auftritte sind legendär, ihre häufig entblößten, muskulösen Oberarme wurden heftig diskutiert. Obama trägt gerne Modelle junger, unbekannter Designer und bunte Kleider, nicht selten auch von der Stange.

Ihr Mann nennt sie "der Boss"

Als Rednerin gehört Michelle zu den besten des Landes. Die Frau, die von Wegbegleitern "Baracks Felsen" genannt wird und von diesem selbst "der Boss", sorgte anfangs für hochgezogene Augenbrauen, als sie über Schnarch- und Mundgeruchsprobleme ihres Gatten plauderte. Aber die ehemalige Vorgesetzte des Präsidenten erdet das Image ihres Mannes nicht nur. Sie gestaltete mit ihm gemeinsam die erste wirklich gleichberechtigte Liebes- und Elternbeziehung im Weißen Haus.

Aus der tastenden Michelle der Anfangsjahre ist dabei Baracks stärkste Waffe geworden, und nicht nur seine: Die First Lady habe die wichtigste Rede des laufenden Wahlkampfs gehalten, urteilte das "New York Magazine" nach einem Auftritt vergangene Woche. Bis dahin hatte eine Ansprache beim Demokratenparteitag im Juli als prägend gegolten. Die Rednerin damals: Michelle Obama.

"When they go low, we go high", wurde zum geflügelten Wort und zum besten Schutzschild des Clinton-Camps gegen Trumps Schmutzkampagne: "Wenn das Niveau der anderen unterirdisch wird, heben wir unseres erst recht." Obama kann Schlachten schlagen, die für Clinton zu heikel sind: Sie verkörpert jene Glaubwürdigkeit, die Wähler an der eigentlichen Kandidatin vermissen. Die Affären ihres Mannes Bill lassen Hillary nur begrenzten Spielraum zu Empörung über die Misshandlung von Frauen. Und das Trommeln für die erste weibliche Präsidentin kommt ebenfalls besser nicht von Clinton persönlich.

Michelle weiß, wie es ist, sich auf die Zunge zu beißen: Nach dem Einzug ins Weiße Haus beschäftigte sich die hoch qualifizierte Juristin mit Kindergymnastik und einem Gemüsegarten am Weißen Haus, um nicht mit politischen Statements das Klischee der "zornigen schwarzen Frau" zu bedienen. Es wurde natürlich trotzdem bemüht. Obama wusste, dass jede ihrer Bewegungen symbolisch gewertet wurde. Selbst das Kräuterbeet bereitete ihr schlaflose Nächte, wie sie später gestand: "Was, wenn wir diesen Garten anlegen und es wächst nichts? Oh mein Gott, was, wenn nichts wächst?"