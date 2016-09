Streit um politische Ausrichtung

Die eurokritische Alternative für Deutschland (AfD) wurde am 6. Februar 2013 in Berlin gegründet und bis Juli 2015 von Frauke Petry, Bernd Lucke und Konrad Adam geführt. Querelen um die politische Ausrichtung führten schließlich zur Wahl von Petry und Jörg Meuthen als gleichberechtigte Parteivorsitzende. Lucke verließ daraufhin die AfD und gründete in der Folge die Partei für Fortschritt und Aufbruch (Alfa).

Auf einem Mitgliederparteitag am 30. April und 1. Mai 2016 in Stuttgart verabschiedeten etwa 2000 Mitglieder der Partei ein Grundsatzprogramm. Darin bezeichnen sich die Mitglieder als "überzeugte Demokraten", die ein "Bekenntnis zur traditionellen Familie" als Leitbild abgeben und "mehr Kinder statt Masseneinwanderung" fordern. "Der Islam gehört nicht zu Deutschland", stellt die AfD fest.

Interviews mit dieser Zeitung

Interviews, die Frauke Petry und Jörg Meuthen mit dieser Zeitung geführt hatten, haben im Januar und August deutschlandweit für Wahrnehmung gesorgt. Ende Januar sagte Petry auf die Frage, wie ein Grenzpolizist Flüchtlinge davon abhalten sollte, deutschen Boden zu betreten: "Er muss den illegalen Grenzübertritt verhindern, notfalls auch von der Schusswaffe Gebrauch machen. So steht es im Gesetz."

Im August sagte Meuthen dieser Zeitung bei der Frage nach dem Umgang mit der rechtsextremen NPD: "Man muss in einem Parlament in der Sache abstimmen. Wenn die NPD vernünftige Vorschläge macht, würden wir genauso wenig gegen sie stimmen, wie wenn das bei den Linken der Fall wäre." Auch diese Äußerung ließ eine Vielzahl an Lesern dieser Zeitung aufhorchen. se