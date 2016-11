Studien im Überblick

Kritiker des deutschen Bildungswesens beklagen oft einen Mangel an Reformen im Schulsystem. Woran es nicht mangelt, sind Tests und Vergleichsstudien. Hier einige der wichtigsten:

PISA

Diese vier Buchstaben stehen für den weltweit größten Schulvergleichstest, das "Programme for International Student Assessment". Es wird alle drei Jahre von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris organisiert. Sie tut dies im Auftrag der Regierungen - oder in Deutschland für die Kultusministerkonferenz der 16 Länder. Getestet werden 15-Jährige in Naturwissenschaften, Mathematik sowie Lesen und Textverständnis. An "PISA 2015", dessen Ergebnisse am 6. Dezember präsentiert werden, nahmen weltweit mehr als eine halbe Million Schüler aus über 70 Ländern und Regionen teil, darunter etwa 10 000 aus Deutschland.

TIMSS

Abkürzung für die ebenfalls internationale Schulstudie "Trends in International Mathematics and Science Study", hier geht es um mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen. Bei der jüngsten Erhebung im Jahr 2015 ließen sich unter Federführung von Bildungsforschern der Technischen Universität Dortmund bundesweit 4000 Viertklässler an 200 Grund- und Förderschulen testen. Weltweit waren es in rund 50 Staaten und Regionen gut 300 000 Kinder, zudem wurden 250 000 Eltern, 20 000 Lehrer und 10 000 Schulleiter befragt.

IQB-Bildungstrend

Diese Studie des Berliner Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) wurde zuletzt Ende Oktober vorgestellt. Sie liefert im Auftrag der Kultusministerkonferenz Daten und Fakten zum Stand der Schulpolitik in den Ländern. 2015 nahmen an den Tests in Deutsch und Fremdsprachen gut 37 000 Schüler der neunten Jahrgangsstufe aus über 1700 Schulen in Deutschland teil.

IGLU

Dabei handelt es sich in Deutschland um die "Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung", international lautet die Abkürzung PIRLS ("Progress in International Reading Literacy Study"). Mit diesem Projekt wird in fünfjährigem Rhythmus das Leseverständnis am Ende der vierten Jahrgangsstufe erfasst. Für IGLU ist wie bei TIMSS das Institut für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund zuständig. Der nächste Bericht kommt 2017. dpa