Symbol für den Weltfrieden beschädigt – aber nicht zerstört

New York. Es ist ein strahlender Tag wie damals. Die Sonne glitzert auf dem Wasser im Süden Manhattans, am Ufer wärmt sie die verbeulten Bronzeteile eines überdimensionierten Globus. "Wir haben wahrscheinlich immer noch nicht verstanden, was an 9/11 passiert ist", sagt Mark Wagner. Es ist nicht weit vom Battery Park zu dem Areal, das 2001 als Ground Zero bekannt wurde: Der Blick zur Freiheitsstatue schweift unverändert, doch die Welt ist eine andere geworden, seit das New Yorker World Trade Center einem Terrorangriff zum Opfer fiel.

Dafür steht nicht zuletzt die ramponierte Kugel in Wagners Rücken. Minoru Yamasaki, der Architekt der Zwillingstürme, gab sie in den 60er Jahren beim deutschen Bildhauer Fritz Koenig für den Hauptplatz in Auftrag, als Symbol für den Weltfrieden. 30 Jahre nach ihrer Fertigstellung versank die im Volksmund als "The Sphere" bekannte Skulptur im Schutt einer unerhörten Aggression gegen die bestehende Ordnung. Es war Wagner, der sie später barg - schwer beschädigt, aber nicht zerstört, steht sie seither am Ufer des Hudson River. "Wie sind wir so weit davon abgekommen, mitfühlende menschliche Wesen zu sein, dass irgendjemand in der Welt so einen Anschlag unternehmen würde?"

Kriegszone hautnah erlebt

Am 11. September 2001, einem sonnigen Dienstagmorgen vor 15 Jahren, brachten 19 Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Al-Kaida an der Ostküste der USA vier Passagierflugzeuge in ihre Gewalt. Zwei davon steuerten sie in die Zwillingstürme des World Trade Centers (WTC), ein drittes gegen das Verteidigungsministerium in Washington.

Knapp 3000 Menschen starben an diesem Tag. Keine zwei Stunden, nachdem die beiden 110 Stockwerke hohen WTC-Türme getroffen worden waren, stürzten sie ein und begruben auch die herbei geeilten Rettungskräfte. Zu diesem Zeitpunkt war bis zu einem Drittel der Weltbevölkerung live über Medien zugeschaltet.

Der Lärm, das Geschrei, die Tränen. Wenige haben die Kriegszone so hautnah erlebt wie Mark Wagner. Er war ein bisschen zu spät dran gewesen - eigentlich hätte er sich im 77. Stock des Nordturms zu einer Besprechung mit der Port Authority of New York and New Jersey einfinden sollen. Der mächtigen Infrastrukturbehörde gehörten die Zwillingstürme; im Auftrag eines Subunternehmers betreute Wagner für sie ein Flughafenprojekt. Als er sein eigenes Büro verlassen wollte, zeigte der Portier ihm aber den Fernseher. "Dann habe ich den Rest des Tages mit Versuchen verbracht, Freunde und Kollegen zu erreichen."

Die Port Authority war durch die Zerstörung ihres Hauptquartiers handlungsunfähig geworden. Chef-architekt Robert Davidson meldete sich ausgerechnet bei Wagners Arbeitgeber und sagte: "Ich muss wissen, was von meinem Heim übrig ist, aber ich kann es nicht selbst tun. Kannst du jemanden schicken?" Die Wahl fiel auf Wagner.

"Die Sicherheitskräfte riskierten ihr eigenes Leben, um Leichen zu bergen", sagt er heute. "Und mittendrin ich mit einer Kamera und ein paar Handzetteln: ,Bitte aufbewahren'." Das Erste, was Wagner fand, war Koenigs Friedens-Skulptur. "Es ist, wie wenn man am Strand eine Muschel aufhebt, um sich an den Tag zu erinnern", sagt Wagner. "Wir haben ein tonnenschweres Kunstwerk geborgen, um daran zu erinnern, wofür die Plaza stand."