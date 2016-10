Syrienhilfe versickert in den Taschen von Profiteuren

Die Menschen in Aleppo brauchen Hilfe - möglichst viel und rasch. Aber das Verteilen der Spenden ist zum Politikum geworden, denn Diktator Baschar al-Assad kontrolliert die Vergabe - sagen Experten.

Zwei Episoden aus dem syrischen Bürgerkrieg. Die erste: Es ist der 26. August 2016, als sich die Rebellen aus Daraya zurückziehen, einem Vorort von Damaskus. Nur Stunden später rückt ein Lastwagen der syrischen Armee ein, beladen mit Kisten, auf dem das blaue Logo des Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen (UN) prangt. Ein regimetreuer syrischer Fernsehsender überträgt die Szene, viele Menschen sollen das sehen. Die Botschaft des Assad-Regimes ist klar: Wer auf unserer Seite steht, sich lossagt von den Rebellen, dem wird geholfen.

Die zweite Episode spielt am 19. September 2016: Ein UN-Hilfskonvoi hat sich Aleppo genähert. Die Stadt ist fast eingeschlossen. Der Hilfskonvoi, der Aleppo erreicht, besteht aus 31 Lastwagen. Da tauchen Kampfflugzeuge am Himmel auf, fliegen den Konvoi an, feuern Raketen ab und zerstören die Lastwagen. Etwa 20 Menschen sterben. Die Hilfsgüter verbrennen. Wieder ist die Botschaft des Assad-Regimes klar: Hilfslieferungen dulden wir nur in Gegenden, die zu uns gehören.

Hilfsgüter als Waffe

Die beiden Episoden zeigen: Längst sind die Hilfsgüter der Vereinten Nationen im syrischen Bürgerkrieg zu einer Waffe geworden. Einer Waffe, die Syriens Diktator Bashar al-Assad zu seinem Vorteil einsetzt. Diese Hilfsgüter werden auch aus deutschen Steuermitteln finanziert. 2,3 Milliarden Euro hat Deutschland 2016 bei den Syrien-Geberkonferenzen versprochen.

Ammar Al Salmo gehört zur Organisation "Weiße Helme", die in Syrien die Opfer von Bombenangriffen aus den Trümmern zieht. In diesem Jahr war die unter anderem aus den USA finanzierte Zivilschutzorganisation für den Friedensnobelpreis nominiert. Im Frühjahr unterzeichneten die Weißen Helme mit mehr als 70 weiteren Hilfsorganisationen einen offenen Brief an die UN. Sie warfen den UN-Verantwortlichen darin vor, sich vor den Karren von Assad spannen zu lassen. Auch Vertreter lokaler syrischer Hilfsorganisationen kritisieren, dass in den offiziellen humanitären UN-Hilfsplänen ihre Forderungen nicht auftauchen - um das Assad-Regime nicht zu brüskieren. Zudem würde die Zahl von Hilfsbedürftigen in Oppositionsgebieten von der UN zu niedrig angesetzt.

Manipulation von Daten

Reinoud Leenders, der am King's College in London Politische Wissenschaften lehrt, unterstreicht die Vorwürfe. Während er an einer Studie über die Verwendung holländischer Steuergelder im UN-System arbeitete, stieß er auf die Hilfsorganisation Lamset Shifa, hinter der die Ehefrau von Assad steht. Ausgerechnet mit ihr arbeite das UN-Welternährungsprogramm zusammen.

Der Brite Ben Parker stößt ins selbe Horn. Er war 2012 für die UN in Syrien, um ein Büro zu eröffnen. Einerseits, sagt er, gebe es bei den Vereinten Nationen in Syrien viele Helfer, denen man keine Vorwürfe machen könne. "Sie versuchen, unter dem Druck von Assad zu manövrieren, kreative Lösungen zu finden." Andererseits sei nicht von der Hand zu weisen: "Auf politischer Ebene, wo die Entscheidungen getroffen werden, gibt es Fragen zu beantworten". Ein großes Problem sei, dass es keine Daten gebe, wo in Syrien welcher Hilfsbedarf bestehe. Alle Seiten würden versuchen, die Daten für eigene Zwecke zu manipulieren.

Parker sagt, dass einige der großen Hilfsorganisationen unter der Hand zugeben, in Syrien nicht unparteiisch sein zu können. Sie versuchten, mehr Gutes zu tun als Schaden anzurichten. Doch bei der UN gebe es diese Ehrlichkeit nicht, sagt Parker. "Die Vereinten Nationen behaupten, sie seien zu 100 Prozent unparteiisch. Sie behandeln die Öffentlichkeit wie Idioten."