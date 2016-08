Tausende Bände warten noch immer auf die Restaurierung

In der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar stehen nach dem verheerenden Brand im September 2004 eine Vielzahl an Bänden, die wieder für die wissenschaftliche Arbeit nutzbar gemacht wurden. Alexandra Hack obliegt der Bereich der Restaurierung.

In mühevoller Kleinarbeit versuchen Experten, rund 118 000 Bücher zu retten, die Feuer und Löschwasser beschädigt haben. Alexandra Hack aus Tauberfranken koordiniert das Megaprojekt.

Vorsichtig streicht Alexandra Hack über den Buchrücken. Mit der Arbeit des Restaurators ist sie zufrieden. Der grüne Einband mit dem Jugendstil-Motiv auf dem Titel ist ein wahrer Blickfang. "Das Buch ist wieder benutzbar und gleichzeitig in seiner Authentizität, inklusive des Schadensbilds durch den Brand, erhalten", zeigt die wissenschaftliche Restauratorin den ergänzten Rücken, der sich dezent aber erkennbar vom Original abzeichnet. "Hier wurde Tolles geleistet", verweist sie auf das Projekt Brandfolgenmanagement, das geschaffen wurde, um die Erhaltung von 118 000 beschädigten Büchern realisieren zu können.

Die 33-Jährige, die aus Wenkheim (Main-Tauber-Kreis) stammt, leitet zusammen mit ihrer Kollegin Johanna Kraemer seit Ende 2013 das Referat Bestandserhaltung mit präventiver Konservierung und Restaurierung. Ihr obliegt dabei der Bereich der Restaurierung. Sie sorgt als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die notwendigen Voraussetzungen, damit Restauratoren die Schäden beheben können. Planen, Teams bilden, Aufgaben zuweisen - sie nutzt und ergänzt die entsprechenden Strukturen, um das Megaprojekt der Restaurierung bewältigen zu können und auch den nicht vom Brand betroffenen Bestand langfristig zu erhalten. "Auch die handwerklichen Erfahrungen helfen mir bei meiner Arbeit am Schreibtisch."

Die 33-jährige wissenschaftliche Restauratorin hat 2009 ihre Masterthesis über fünf Genisa-Bücher des katholischen Pfarrarchivs Tauberbischofsheim verfasst. Die Arbeit wurde vom Synagogenverein Wenkheim unterstützt. Dabei handelte es sich um Bücher mit teilweise rituellem Hintergrund, die aber nicht mehr genutzt werden. Die Bände waren in einem sehr schlechten Zustand. Alexandra Hack erstellte ein Konzept zur Bearbeitung, um die kulturell interessanten Bücher zu erhalten. Sie haben heute in dem kleinen Pfarrarchiv wieder ihren Platz.

Das Ziel, bis 2016 zunächst alle beschädigten Einbände restauriert zu haben, ist in greifbarer Nähe. Und das Wissen um die Bewältigung der Brandfolgen könne auch für andere Institutionen hilfreich sein, weiß sie um die Bedeutung der geschaffenen Strukturen.

Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek im Herzen Weimars vereint die Buchbestände, mit denen schon Goethe, Wieland, Herder oder auch Schiller gearbeitet haben. Ein Kurzschluss löste am 2. September 2004 den verheerenden Brand im historischen Bibliotheksgebäude aus. Drei Jahre später war der Rokokosaal wieder aufgebaut und für Besucher und Nutzer zugänglich. Doch noch lange sind nicht alle Bestände auf ihre Schäden gesichtet.

50 000 Bände sind unwiederbringlich zerstört. Von den 118 000 geretteten Exemplaren lagern immer noch rund ein Sechstel in Kisten auf Paletten. Für diese etwa 18 000 Exemplare ist die Zukunft teilweise noch ungewiss. Sie warten im Außenmagazin in der Carlsmühle auf das weitere Vorgehen. Es liegt immer noch Brandgeruch in der Luft - als sei das Feuer gerade erst wenige Tage her. "Wenn man sich vorstellt, welche Schätze sich in den Büchern hätten finden lassen, die verbrannt sind, blutet einem schon das Herz." Ganz behutsam hebt Alexandra Hack das fragile Papier aus der kleinen Schachtel. Gut gepolstert wartet es hier auf den nächsten Bearbeitungsschritt. Nebenan untersuchen Bibliothekare ein Buchfragment und versuchen, es einem Titel zuzuordnen. Noch vor der Restaurierung werden die Bücher identifiziert und über den Bibliothekskatalog für die Nutzer recherchierbar.