Trump und Clinton – so weit liegen sie auseinander

Alle Bilder anzeigen Wackelfiguren des republikanischen Kandidaten Donald Trump und der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton in einem Geschenkladen in Washington. © Dolch

Mann gegen Frau, konservativ gegen progressiv, Bauchmensch gegen Diplomatin: Am Dienstag wählen die US-Bürger nicht nur zwischen zwei grundverschiedenen Persönlichkeiten für das Weiße Haus. Auch die Agenda unterscheidet sich stark. Ein Überblick.

Wer Präsident Barack Obama nachfolgt, wird vermutlich einen Richter für den Obersten Gerichtshof nominieren, möglicherweise auch mehrere. Allein das könnte die Richtung des Landes für Jahrzehnte prägen.

Wirtschaft

Hillary Clinton: Unabhängige Experten schätzen, dass die Pläne der ehemaligen Außenministerin in den nächsten zehn Jahren zehn Millionen neue Jobs schaffen. Unter anderem will sie in Bildung, moderne Produktionsmethoden, erneuerbare Energien und neue Straßen investieren. Beide Kandidaten planen steuerpolitische Wachstumsanreize. Allerdings setzt Clinton direkter bei der Mittelschicht an als Trump. Sie möchte die bestehenden Finanzmarkt-Kontrollen verschärfen. Beim Thema Handel hat Clinton eine Kehrtwende hingelegt: Das geplante pazifische Freihandelsabkommen, das sie einst als "Goldstandard" pries, lehnt sie heute ab.

Donald Trump: Der Immobilienmogul verspricht für die nächsten zehn Jahre 25 Millionen neue Jobs. Er will das durch niedrigere Steuern, kräftige Investitionen in Infrastruktur, weniger Regularien und einen neu ausgerichteten internationalen Handel erreichen. Die Kontrolle der Finanzmärkte soll gelockert werden. Das zwei Jahrzehnte alte nordamerikanische Handelsabkommen Nafta will Trump neu verhandeln oder kündigen, den Abschluss eines Handelsabkommens im Pazifikraum verhindern. Neue Zölle sollen US-Arbeiter vor vermeintlich unfairem Wettbewerb schützen. Trump hat vor allem China gegenüber eine härtere Gangart angekündigt. Experten glauben, dass er die versprochenen 25 Millionen Jobs ohne eine neue Einwanderungswelle gar nicht füllen kann.

Haushalt

Hillary Clinton: Nach der Finanzkrise und üppigen Wachstumsprogrammen für die Wirtschaft sind die USA mit knapp 20 Billionen Dollar verschuldet. Experten schätzen, dass Clinton diese Summe nicht reduzieren würde, denn die meisten ihrer Vorhaben erfordern Investitionen: Vorschulbildung, bessere Schulen, Gratis-Studium für alle außer den Reichsten. Clintons Infrastrukturpaket soll 275 Milliarden Dollar kosten, dazu kommen ein höherer Mindestlohn für Staatsbedienstete und ehrgeizige Programme von der Polizei bis zu Kindertagesstätten. Bei den populären Sozialprogrammen Social Security und Medicare, den kritischsten Posten im Haushalt, will Clinton nicht sparen: Auf Druck der Linken hat sie sogar Leistungserhöhungen versprochen. Für die meisten ihrer Projekte hält sie aber Konzepte zur Gegenfinanzierung bereit - gewöhnlich durch höhere Steuern für Mehrverdiener.

Donald Trump: Der Republikaner plant massive Steuersenkungen, die vor allem Firmen und Gutverdienenden zugute kämen. Obendrein will er stärker ins Militär investieren und für neue Straßen und Brücken ein Billionenprogramm auflegen. Teile davon sollen durch erhöhte Produktion von fossilen Energien finanziert werden, andere von privaten Investoren. Anders als seine Partei will auch Trump die Sozialprogramme Social Security und Medicare nicht kürzen. Wie Clinton möchte er Milliarden für Bildung ausgeben. Konservativen Schätzungen zufolge würden allein Trumps Steuersenkungen in der nächsten Dekade Einnahmeverluste zwischen sechs und neun Billionen Dollar bedeuten. Trump erhofft sich ein kräftiges Wirtschaftswachstum, das den Kreditberg trotzdem verringert. Zeitweilig wollte er bestehende Verpflichtungen neu verhandeln. Dann erklärte er die Schulden seines Landes aber doch für "absolut heilig".

Außenpolitik

Hillary Clinton: In ihrer Zeit als Außenministerin hat sie sich etwas aggressiver positioniert als Präsident Barack Obama. Sie war eine treibende Kraft hinter der US-Beteiligung an der Intervention in Libyen, kämpfte für die Bewaffnung von syrischen Rebellen und Kurden und fordert bis heute die Errichtung von Flugverbotszonen über dem Bürgerkriegsland. Bodentruppen schließt sie allerdings jenseits von Spezialkräften aus. Den russischen Präsidenten Wladimir Putin hat Clinton als Tyrannen bezeichnet, dem sie entschieden entgegentreten werde. In Vielem dürfte Clinton die Außenpolitik fortführen, die sie unter Obama mitgestaltet hat. Anders als Trump hat Clinton sich vorbehaltlos zur Bündnistreue innerhalb der Nato bekannt.