„Uns Uwe“ – Prototyp des   volksnahen Fußballers

Alle Bilder anzeigen Uwe Seeler als Nationalspieler gegen die Schweiz 1966 (großes Bild) und (v.l.) mit Sepp Herberger als Spieler des Jahres 1970, im Auto-Korso und beim Empfang in Bonn nach der WM 1966. © dpa

Uwe Seeler war der erste Torschützenkönig der Bundesliga und ist immer noch populär. Seinen eigenen Mythos schaffte er ausgerechnet, als er ein Traumangebot ablehnte.

Manche nannten ihn den "Sklaventreiber vom Rio de la Plata", andere schlicht "Totengräber des Fußballs". Verglichen mit den berüchtigten Drill-Methoden des Helenio Herrera ginge heutzutage ein Trainingslager mit "Schleifer" Felix Magath fast als Waldorf-Pädagogik durch. Doch der Argentinier war ein Trainer von Weltruhm und als leitender Angestellter des reichsten Vereins seiner Zeit gewohnt, die Spieler zu bekommen, die er sich wünschte. Und 1961 hatte sich Herrera eben in diesen tollen deutschen Stürmer des Hamburger SV verguckt. 900 000 Mark Handgeld und 500 000 Mark Jahresgehalt bot der Trainer von Inter Mailand Uwe Seeler bei einem Treffen im Hotel Atlantic für einen Wechsel nach Italien an - für damalige Verhältnisse aberwitzige Summen. "Das Angebot war sensationell", sagt Seeler noch heute. Er wäre auf einen Schlag reich gewesen, ein gemachter Mann. Doch nach zweitägigen Verhandlungen lehnte der damals 25-Jährige die Traum-Offerte ab - und begründete so seinen eigenen Mythos.

Fortan war Seeler nur noch "Uns Uwe", der Prototyp des volksnahen Fußballers, der die Treue zu seinem Verein HSV über die Aussicht auf grenzenlosen Luxus gestellt hatte. Er wurde zum Idol und moralischen Kompass für eine ganze Generation. "Wer weiß, ob ich in Mailand glücklich geworden wäre? Mehr als ein Steak am Tag kann man nicht essen. Und wenn ich heute Bilanz ziehe, war diese Entscheidung goldrichtig", resümiert der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft, der heute seinen 80. Geburtstag feiert.

Willenskraft statt Eleganz

Zu einer nationalen Sport-Ikone stieg Seeler aber auch auf, weil seine Spielweise auf dem Platz direkt mit seinem bodenständigen und bescheidenen Charakter korrespondierte. Der nur 1,68 Meter große Stürmer machte fehlende Eleganz mit purer Kampfkraft und unbändigem Willen wett: Er arbeitete Fußball, verkörperte die noch heutzutage gerne beschworenen "deutschen Tugenden" - und dafür liebten und lieben ihn die Massen.

Ein Beispiel unter vielen: Im September 1965 fährt Seeler mit der DFB-Elf zum entscheidenden WM-Qualifikationsspiel nach Schweden, obwohl er sich von einer schweren Achillessehnen-Operation noch nicht richtig erholt hat. "Damals hat man dem Helmut Schön gesagt, er wäre verrückt, mich aufzustellen", erzählt Seeler. Doch der Bundestrainer setzt auf den angeschlagenen HSV-Angreifer, obwohl schon ein Remis das Aus bedeutet hätte. Seeler dankt ihm das Vertrauen und löst mit dem Siegtreffer zum 2:1 das WM-Ticket. "Das war das allerwichtigste Tor meiner Karriere. Danach habe ich gewusst, jetzt kann es auch international weitergehen. Vorher hatten viele gesagt: Der Seeler kommt nie wieder", erklärt der Liebhaber von Steckrübeneintopf, Kartoffelsuppe und Grünkohl.

Das legendäre Finale von Wembley 1966 geht zwar unter den bekannt fragwürdigen Umständen gegen England verloren, aber schon Minuten nach dem Abpfiff richtet der Kapitän seine am Boden zerstörten Mannschaftskollegen wieder auf: "Ein guter Zweiter ist besser als ein schlechter Erster." Vier Jahre später in Mexiko ist Seeler noch einmal dabei, seine vierte und letzte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Obwohl bereits 33 Jahre alt, spielt der Norddeutsche erneut ein herausragendes Turnier - und erzielt sein kuriosestes Tor, das sich ins kollektive Gedächtnis des deutschen Fußballs einbrennt: Mit dem Hinterkopf trifft er im Viertelfinale zum 2:2 gegen England, die DFB-Auswahl gewinnt am Ende 3:2. "Meine tollen Locken sorgten für die richtige Richtung des Balles", erinnert sich "Uns Uwe" später mit einem Augenzwinkern.

"Gegenteil von kleinkariert"

1972 endet seine Bilderbuchkarriere, im Nachlass finden sich beeindruckende Zahlen: über 1000 Tore für seinen HSV, 72 Länderspiele mit 43 Treffern zwischen 1954 und 1970, dreimal "Fußballer des Jahres", deutscher Meister (1960) und Pokalsieger (1963). Aber Seelers wichtigstes Vermächtnis bleiben die Werte, für die er zeit seines Lebens gestanden hat. "Uwe ist der liebenswürdigste und hilfsbereiteste Mensch, den ich kenne. Er ist das Gegenteil von kleinkariert und mein Vorbild", schwärmt Franz Beckenbauer.

Seinen 80. Geburtstag feiert Seeler bei guter Gesundheit, die zum Glück auch die längst chronischen Sorgen um seinen HSV nicht schädigen konnte. "Es ist eine Katastrophe. Wenn man so weiterspielt, steigen wir in dieser Saison sicher ab", hat er neulich wieder einmal geklagt, weil sein Herzensklub seit Jahren nur durch permanente Trainerwechsel, sportliche Krisen und Missmanagement in der Führungsebene auffällt. Bei diesem enorm schwierigen Patienten würden wahrscheinlich selbst die Drill-Methoden eines Helenio Herrera nichts helfen.