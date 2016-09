„Verdacht des Betrugs und der Geldwäscherei“

Bern. Die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Fußball-Funktionäre. Hintergrund sind dubiose Zahlungen vor der Weltmeisterschaft in Deutschland 2006. Folgend die Mitteilung der Bundesanwaltschaft, wie sie gestern veröffentlicht worden ist:

"Die Bundesanwaltschaft der Schweiz hat ein Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) eröffnet. Die Beschuldigten waren im Präsidium des Organisationskomitees der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland tätig. Die Bundesanwaltschaft der Schweiz hat am 6. November 2015 ein Strafverfahren eröffnet. Dieses Strafverfahren wird insbesondere wegen des Verdachts des Betrugs (Art. 146 StGB), der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB), der Geldwäscherei (Art. 305 bis StGB) sowie der Veruntreuung (Art. 138 StGB) geführt. Beschuldigte des Strafverfahrens sind:

Horst Rudolf Schmidt,

Theo Zwanziger,

Franz Beckenbauer,

Wolfgang Niersbach.

Die vier genannten Personen waren Mitglieder des Präsidiums des Organisationskomitees der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Für alle genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung.

Rätsel um 6,7 Millionen Euro

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht die Mitfinanzierung einer Galaveranstaltung in der Höhe von sieben Millionen Euro, die später auf 6,7 Millionen Euro herabgesetzt worden war. Diesbezüglich besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten wussten, dass der Betrag nicht der Mitfinanzierung der Galaveranstaltung diente, sondern der Tilgung einer Schuld, die nicht durch den DFB geschuldet war.

Es besteht insbesondere der Verdacht, dass die Beschuldigten die Mitglieder, resp. die weiteren Mitglieder, des Präsidialausschusses des Organisationskomitees der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 durch Vorspiegelung und Unterdrückung von Tatsachen arglistig irregeführt haben, um sie zu einem Verhalten zu bestimmen, welches den DFB am Vermögen schädigte.

Die Zuständigkeit der Schweiz für dieses Strafverfahren ergibt sich aus der Ausführung eines Teils der mutmaßlichen Handlungen sowie des mutmaßlichen Bereicherungsortes in der Schweiz. In enger Koordination und Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden Österreichs sowie Deutschlands und unterstützt vom Bundesamt für Polizei (fedpol) fanden heute (Donnerstag, Anmerkung der Redaktion) an insgesamt acht Orten zeitgleich Hausdurchsuchungen oder begleitete Editionen statt.

Zudem wurden verschiedene Beschuldigte durch die Bundesanwaltschaft, oder im Auftrag der Bundesanwaltschaft einvernommen." dpa