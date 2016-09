Vom Schimpfwort zur üppigen Pracht

Die Barockzeit ist weit mehr gewesen als nur Prunk und Pomp, Perücken und Puder: Das will die neue Ausstellung "Barock - Nur schöner Schein?" im Zeughaus der Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim zeigen.

Heute hat "Barock" einen positiven Klang - gerade in der Kurpfalz, die in der Ära der in Mannheim von 1720 bis 1777 residierenden Kurfürsten ihre große Blüte erlebte. Kaum vorstellbar, dass "barock" auch mal Schimpfwort war, weil "barrocco" im Portugiesischen für "schief" oder eine ungleich geformte Perle steht, man die verschwenderische Fülle dieser Kunstepoche lange als ziemlich abwegig, schräg, kitschig und schwülstig fand.

Das alles ist die Ausstellung nicht. Kein übermäßiger Prunk, es staubt kein Puder. Im Gegenteil. Der Besucher fühlt sich eher wie in einem sehr großzügig gestalteten Barockgarten, mit frischen Farben, alles ein bisschen verspielt, abwechslungsreich, leicht - jedoch keineswegs leichtgewichtig. Trotz wunderbarer Perlen aus der Gemäldesammlung vom Wiener Kunsthistorischen Museum ist es keine kunsthistorische, sondern eine kulturhistorische Ausstellung geworden. Es werden aber nicht einfach Büsten und Bücher, fragiles Porzellan, edle Möbelstücke aneinandergereiht - obgleich manche Exponate wie die kostbarste Kutschpaneele der Welt aus Paris höchst beeindruckend sind, andere wie eine Flohfalle einfach witzig.

Was Uta Coburger, von einem Beirat mit acht Professoren unterstützt, in fünfjähriger Vorbereitungszeit gelang, ist in der Tat "ein Kaleidoskop der Zeit" - nicht mehr und nicht weniger. Unter den Überschriften "Raum", "Körper", "Wissen", "Ordnung", "Glauben" und "Zeit" stellt die Ausstellung Beispiele für die wichtigsten Charakteristika des Zeitalters vor. Sie greift Klischees auf, aber bedient sie nicht, sondern hinterfragt sie. Und oft denkt der Betrachter: Ach, das ist auch Barock . . .

Wunderglaube und Wissenschaft

Wenngleich man gerade in der Kurpfalz bei "Barock" doch stark an die Ära der Kurfürsten denkt, ist die Sonderschau keineswegs einfach eine Verbeugung vor früheren Herrschern. Schließlich geschah im Zeitalter zwischen 1580 und etwa 1770, dem die Sonderschau gewidmet ist, doch viel mehr.

Klar, manches kommt einem kurios vor - etwa ein Globus, der Kalifornien als eine Insel

ausweist. Aber im 17. Jahrhundert begann man eben erst, sich die Welt zu erschießen, sich ferne Handelswege zu eröffnen. Alte Karten und Globen, etwa von 1601 und 1608 stammend und von Coburger als "sehr früh, sehr kostbar" hervorgehoben, belegen das. So kamen damals exotische Gewürze nach Europa, wurden Kaffee, Kakao, Zimt, Pfeffer üblich. Daran darf man riechen, denn die Ausstellung bietet für Kinder entwickelte, aber sicher ebenso von vielen Erwachsenen gerne genutzte Erlebnispunkte an, und an mehreren Hörstationen erklingt die dazu passende Musik. Zwischendurch sind Arbeiten zeitgenössischer Künstler eingestreut, die historische Ansätze relativieren, ja kritisieren.

Üppige Körperformen werden dem aufkommenden Schlankheitsideal gegenübergestellt, das ausschweifende Leben am Hofe dem der unter Kriegen und Krankheiten leidenden Bevölkerung. Klar, dass in der Quadratestadt Mannheim ein Exkurs zu barocken Ordnungsprinzipien nicht fehlen darf, einschließlich der Parallelen zu Karlsruhe, Rastatt und Freudenstadt. Aber Ordnung war im Barock nicht alles, man sprengte auch Konventionen, denn der Karneval kam auf.

Schließlich ist es eine Epoche, die - noch kurz vor der Aufklärung - zwischen Wunderglaube und der immer stärker werdenden Wissenschaft schwankt. Plötzlich gibt es - hier gezeigte - Erfindungen wie das Fernrohr oder das Mikroskop, werden Gestirne erforscht und Bakterien entdeckt - Dinge, die man nicht im ersten Blick mit Barock in Verbindung bringt, die Coburger aber gut herausarbeitet. Ein gutes Beispiel ist die zierliche Christusfigur aus Wachs, deren Bauchdecke sich wie ein Fenster öffnen lässt, so dass der Blick auf die inneren Organe fällt. Trotz anatomischer Forschung wollte man eben damals betonen, dass die Organe allein ein Wunder der Schöpfung Gottes sind.