Von der Straße in die Salons

Vivienne Westwood fällt auch heute noch gern auf. © dpa

London zelebriert dieses Jahr die Punkbewegung - bald 40 Jahre sind seit Erscheinen der ersten Sex-Pistols-Single "Anarchy in the UK" vergangen. Mit Ausstellungen in der British Library und im Kulturbunker Barbican haben Irokesenfrisuren und Sicherheitsnadeln auch die Hochkultur erobert.

Erfinderin der Punkmode ist die britische Modedesignerin Vivienne Westwood, die im April ihren 75. Geburtstag feierte. Ein bisschen exzentrisch war die Tochter einer Baumwollspinnerin und eines Kolonialwarenhändlers aus der englischen Grafschaft Derbyshire schon immer. Schriftstellerin wollte sie werden, entschloss sich dann aber für eine Ausbildung zur Grundschullehrerin. Mit 21 heiratete sie den Flugbegleiter Derek Westwood, bekam ihr erstes Kind. Ihr Leben schien vorgezeichnet.

Schräge Schottenkaros

Doch drei Jahre später verlor sie ihr Herz an den Kunststudenten Malcolm McLaren (1946-2010), den Gründer und Manager der Sex Pistols. Er inspirierte Westwood, Protest-Kleidung zu nähen. Mit McLaren eröffnete sie 1970 auf der Londoner King's Road ihre erste Boutique. Schnell entwickelte sich der Laden zum Trendsetter. Der Name wechselte von "Let it rock" über "Too fast to live, too young to die" und "SEX" zu "Seditionaries" (Aufwiegler) und schließlich "World's End".

Während sie ihre beiden Söhne großzog - Ben Westwood und Joseph Corré -, schuf Westwood Monturen für die Musiker der Sex Pistols und inspirierte die Punk-Mode wie keine Zweite. Schräge Schottenkaros und verzerrte Elemente der exaltierten Mode des 18. und 19. Jahrhunderts wurden ihr Markenzeichen - Korsagen, Wespentaillen, Turnüren für voluminöse Hintern.

Parolen auf dem T-Shirt

Anfang der 1990er zählten Westwoods Catwalks zu den Höhepunkten der London Fashion Week. 1992 wurde sie in den "Order of the British Empire" aufgenommen. Provokationen gehören zwar immer noch zu Westwoods Repertoire, doch heute zeigt sie ihre Überzeugungen als Parolen auf T-Shirts, von "I am not a terrorist, please don't arrest me" (Ich bin kein Terrorist, bitte nicht verhaften) bis zu "Climate Revolution". Sie engagiert sich gegen Fracking, Massentourismus auf Kreuzfahrtschiffen und den Klimawandel.

Inzwischen hat ihr Ehemann und langjähriger Designpartner, der 25 Jahre jüngere Tiroler Andreas Kronthaler, die modischen Zügel übernommen. Im März zeigte er seine erste eigene Kollektion "Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood". (dpa)