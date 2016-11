VW will Anschluss an die Konkurrenz halten

Wolfsburg. Es geht ans Eingemachte. Seit Monaten haben die Beteiligten in Wolfsburg um ein Regelwerk gerungen, das schon mit seinem Namen die Weichenstellung sein soll für die kommenden Jahre. Das Ergebnis macht klar, warum Arbeitnehmer und VW sich so schwer getan haben. Bis zu 30 000 Stellen sollen in den nächsten Jahren weltweit wegfallen, die Kosten um fast vier Milliarden Euro pro Jahr sinken.

Allein in Deutschland stehen 23 000 Stellen zur Disposition - betriebsbedingte Kündigungen wird es nicht geben. Viele aber werden sich umstellen und umlernen müssen. Manches Werk wird weniger - und andere - Arbeit haben. Denn VW muss sparen und gleichzeitig in neue Technologien investieren, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ein Drahtseilakt unter Zeitdruck. Teilnehmer beschreiben die Gespräche als zäh, hart, aber insgesamt sehr fair. Die Lage für VW ist allerdings auch ernst. Die Kernmarke VW Pkw mit den Verkaufsschlagern Golf, Tiguan und Passat wandelt nicht erst seit der Abgasaffäre gefährlich nah an der Verlustzone.

Zu wenig Gewinn

Von 100 Euro Umsatz blieben in den ersten neun Monaten nur rund 1,60 Euro als Gewinn vor Zinsen und Steuern hängen. Markenchef Herbert Diess will die Umsatzrendite in den kommenden Jahren nun mehr als verdoppeln. Die großen Gewinne fahren im VW-Konzern nämlich andere ein. Dass die Premiumschlitten von Porsche und Audi lukrativer sind, liegt auf der Hand. Aber selbst die Konzerntochter Skoda glänzt im Vergleich zu VW mit ihrer Gewinnkraft. Diess war auch deshalb von BMW geholt worden, weil ihm der Ruf des strikten Kostenkillers vorauseilt.

Der Streit um das Warum der hohen Kosten hat Tradition im Vielmarkenkonzern. Wessen Entwicklungsleistungen kommen wem zugute, welche gemeinsamen Kosten werden welcher Marke allein angelastet? Hinter den Kulissen soll es deswegen gerummst haben. Der Stresstest Dieselkrise ist der Solidarität unter den bisher zwölf Marken des Konzerns nicht sehr zuträglich.

Belegschaft und Unternehmen haben nun den Zukunftspakt geschnürt - doch ohne Schmerzen wird es nicht gehen. In Wolfsburg glaubt man auf allen Seiten, den Ausweg durch Personalabbau gefunden zu haben, der sich die zahlreichen Babyboomer an der Altersteilzeitgrenze zunutze macht. Sie sollen für Entlastung sorgen, wenn sie weniger arbeiten oder in Frührente gehen.

Diess kann für sich verbuchen, dass die als teuer geltenden deutschen Werke durch den Jobabbau insgesamt um ein Viertel profitabler werden sollen - auch auf Kosten von Leiharbeitern, bei denen schon deutlich gekürzt worden war. Sein Gegenspieler, Betriebsratsboss Bernd Osterloh, macht für sich geltend, dass die Altersteilzeit deutlich ausgeweitet wird. Auch wenn die VW-Arbeiter mit ihrem Haustarifvertrag im Branchenvergleich gut bezahlt werden - Altersteilzeit bekam nicht jeder, der wollte.

Konzernchef Matthias Müller und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sehen in dem Pakt den großen Wurf. Dabei ist noch gar nicht klar, wie das Programm im Detail auf die einzelnen Standorte wirkt, wie viele etwa in Emden oder Zwickau das Angebot der Altersteilzeit annehmen. Und dennoch könnte das Programm auch Signalwirkung haben. "Die verkündeten Maßnahmen dürften der Auftakt für Kosteneinsparungen auch bei den anderen Automarken des Konzerns sein", sagt Autoanalyst Frank Schwope von der NordLB.

Ehemalige Sanierungsfälle wie der französische Rivale PSA Peugeot Citroen mussten ebenfalls durch eine Rosskur, Zehntausende Jobs fielen ihr zum Opfer. Nicht alle Werke kamen durch. Mittlerweile zeigen aber auch die Franzosen VW bei der Rendite die Rücklichter. Wichtig wird sein, ob und wie VW eingespartes Geld investiert, etwa in E-Autos, Batterien, vernetzte Autos. Den Angaben zufolge sollen ja 9000 Jobs in Zukunftsbereichen neu entstehen.