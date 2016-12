Warum Kinder und Jugendliche so anders sind als früher

Weil junge Menschen immer selbstbewusster werden, kommen auch auf Schule und Lehrer neue Herausforderungen zu. Das Verhältnis zu den Eltern ist eng und bietet Sicherheit.

Jede Generation wird von der Welt geprägt, in der sie aufwächst, und muss ihre eigenen Antworten auf diese Welt finden. In der frühkindlichen Entwicklung werden die Weichen für grundlegende Kompetenzen und Eigenschaften eines Menschen gelegt. Entscheidend ist die Zeit von der Pubertät bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein Mensch vollständig im Erwachsenenleben angekommen ist, also grob der Lebensabschnitt zwischen 15 und 30 Jahren. Das, was ein junger Mensch in dieser Phase erlebt - historische Ereignisse, politische, wirtschaftliche, kulturelle und technische Gegebenheiten -, prägt mehrere aufeinanderfolgende Alterskohorten und schreibt ihnen gewissermaßen bestimmte Muster in ihre Persönlichkeit.

In der Nachkriegszeit hat Helmut Schelsky die Generation der 1925 bis 1940 Geborenen analysiert. Diese fand ein zerstörtes Land vor, das kulturell und politisch demoralisiert war. Wichtiger als die Aufarbeitung der Geschichte war in den Augen dieser Generation die Bewältigung der aktuellen Verhältnisse. Die katastrophalen Verhältnisse schweißten sie zu einer pragmatischen und zupackenden Handlungsgemeinschaft zusammen. Schelsky nannte sie die "skeptische Generation". Sie blickte nach vorn und tat mit der nötigen Nüchternheit und Skepsis das, was nötig und möglich war.

Klaus Hurrelmann Klaus Hurrelmann (Bild, Jahrgang 1944) ist ein deutscher Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswissenschaftler. Nach langjähriger Tätigkeit an der Universität Bielefeld arbeitet er seit 2009 als Professor of Public Health and Education an der Hertie School of Governance in Berlin. Außerdem führt Hurrelmann vergleichende Studien zu Einstellungen, Wertorientierungen und Verhaltensweisen von Jugendlichen durch, die von verschiedenen zivilen Organisationen, Unternehmen und Stiftungen unterstützt werden. Dazu gehören die Shell-Jugendstudie und Jugendstudien, die durch die Friedrich-Ebert-Stiftung gefördert werden, in 15 osteuropäischen und zentralasiatischen Ländern. (BILD: dpa)

Generation mit "Sozialcharakter"

In der Folge haben viele Sozialisationsforscher diesen Ansatz aufgenommen. Es hat sich eine Definition von Generationen durchgesetzt, die jeweils Alterskohorten von 15 aufeinander folgenden Jahren zusammenfasst. Jede dieser Generationen ist durch kollektiv erlebte soziale, politische, technische und kulturelle Ereignisse geprägt, die Spuren in ihrem "Sozialcharakter" hinterlassen haben:

Die 1968er (1940 bis 1955 geboren) konnten sich nach den Aufbauerfolgen der skeptischen Generation an die fällige Auseinandersetzung mit der Generation ihrer Eltern machen, die in den Nationalsozialismus verwickelt war und die für sie die Ewiggestrigen verkörperten. Bereits in wirtschaftlich stabileren Verhältnissen aufgewachsen, rebellierten sie und prägten damit das Bild einer "politischen Revolution".

Die Babyboomer (1955 bis 1970) fanden eine wirtschaftlich deutlich verbesserte Ausgangslage vor. Sie bilden die bisher zahlenmäßig stärksten Jahrgänge in Deutschland, sind Kinder optimistischer Eltern. Sie wuchsen in einem geschützten Umfeld auf und erlebten zum ersten Mal nicht-autoritäre Familienverhältnisse. Sie sind die heute in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik dominierende Generation. Dort fallen sie durch großen Einsatz, hohe Betriebstreue und konzentriertes und effektives Arbeiten auf.

Irritierte Jugend

Die Generation X, zwischen 1970 und 1985 geboren, konnte ebenfalls in Sicherheit groß werden, obwohl sich erhebliche Krisenwolken am wirtschaftlichen Horizont zusammenzogen. Ihre Eltern schirmten sie aber erfolgreich von Unsicherheiten ab. Sie erfahren eine gute Ausbildung, können ihre Individualität voll entfalten, genießen die sichere Wohlstandsgesellschaft, zeigen aber wenig öffentliches und politisches Engagement, dafür Engagement für Lebensqualität und Umwelt. Sie haben einen hohen Leistungswillen und ein großes Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit.