Warum sich Politiker in Phrasen flüchten

Ein Problem heißt heute "Herausforderung", statt "verbessert" wird "prozessoptimiert": Die Sprache im politischen Alltag wird immer glatter - häufig zum Verdruss der Wähler.

Sommer 2016. Die Bürokraten kämpfen sich durch Hunderttausende unbearbeitete Asylanträge. Im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin berichtet die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer aus der Sitzung des Kabinetts. Dauerthema Flüchtlinge. Vor ihr im Saal eine kleine Gruppe von Hauptstadtjournalisten. Demmer trägt vor: "Heute hat erneut der Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Frank-Jürgen Weise, zum Stand der Prozessoptimierung berichtet." Ein staubtrockener Satz.

"Prozessoptimierung" ist ein Wort aus der Manager-Sprache. Ein Wort, das an Rädchen denken lässt, die gut geölt ineinandergreifen. Und was man "optimiert", sollte irgendwann "optimal" werden. Wer die Sprache des Politik-Betriebes analysiert, stellt fest: Der Gebrauch von Wortwolken und Wohlfühl-Wörtern hat stark zugenommen. Das Ergebnis ist ein Politsprech, der so glatt ist, dass er oft Langeweile und Überdruss erzeugt, bei Wählern und Journalisten. Der mit Blabla und Phrasen alles verdeckt - vom Streit in der Sache bis zum Unwissen.

Von der Tendenz zur sprachlichen Verkleisterung profitiert, da sind sich viele Experten einig, vor allem die AfD. Die Populisten in ihren Reihen setzen sich sprachlich von anderen Parteien ab. Sie verwenden Tabuwörter wie "Asylant" und Begriffe wie "völkisch". Das Ergebnis sei eine schleichende Verrohung der Sprache, sagen Kommunikationsexperten. Einer der Lieblingssprüche der AfD lautet: "Das muss man sagen dürfen." In einer Forsa-Umfrage zeigt sich: Zwar finden nur zehn Prozent der Bürger die AfD-Chefin Frauke Petry sympathisch. Aber 44 Prozent trauen ihr zu, "verständlich zu reden".

Sprachforscherin Elisabeth Wehling weiß, was bei Menschen im Kopfkino passiert, wenn sie bestimmte Begriffe hören. Und wie das langfristig ihr Denken und Handeln beeinflussen kann. In ihrem Buch "Politisches Framing - Wie eine Nation sich ihr Denken einredet - und daraus Politik macht" beschreibt die Wissenschaftlerin, wie etwa der Begriff "Flüchtlings-Tsunami" Ängste schürt. Sie findet, Politiker sollten sich angewöhnen, "mehr Tacheles zu reden". Das sei besser, als sich nur über Rechtspopulismus zu empören.

Doch warum verstecken sich Politiker von etablierten Parteien so häufig hinter Wortnebel? Wieso benutzen sie so viele Konjunktive und schwer verständliche Begriffe, die kaum Bilder im Kopf erzeugen? Weshalb sagen sie, "Vielleicht können Sie sich vorstellen,..." anstatt "Stellen Sie sich mal vor,..."?

Ein Grund ist sicher die ständige Beobachtung, unter der Politiker in Zeiten von Handy-Videos und sozialen Netzwerken stehen. Das Risiko ist groß, dass ein aus dem Zusammenhang gerissener, flapsiger Spruch oder eine verbale Entgleisung im Netz in Endlosschleifen kursiert. "In sozialen Medien wird ein Info-Fetzen oft schnell in den Skandalmodus überführt", erläutert Olaf Kramer, Rhetorik-Professor aus Tübingen. SPD-Chef Sigmar Gabriel (57), der Rassisten und Rechtsextremisten im sächsischen Heidenau 2015 als "Pack" beschimpfte, ist einer der wenigen, die das enge Sprachkorsett manchmal sprengen.

Ein weiterer Grund dafür, dass heute zahmer formuliert wird, dürfte der wachsende Konsens zwischen den Bundestagsparteien sein. Dazu lieferte das Umfrageinstitut Infratest Dimap 2015 interessante Zahlen: So verorten viele Deutsche inzwischen nicht nur die Linkspartei, die SPD, die Grünen und die FDP links von der Mitte, sondern auch die CDU. Im rechten Spektrum sehen sie nur noch die CSU, die AfD und die NPD.