Wegweisende Urteile im Sinne des Kindeswohls

Die bereits im Juni publizierte Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe ist wegweisend. Ein lesbisches Paar erstreitet, was das deutsche Recht gar nicht vorsieht: Beide Frauen dürfen Mutter einer gemeinsamen Tochter sein.

Es ist die Geschichte von zwei verheirateten Frauen und einem kleinen Mädchen, das keinen Vater, dafür eine Co-Mutter hat. Sie spielt zum Teil in Südafrika, denn in Deutschland wäre diese Geschichte so gar nicht möglich. Die Geschichte beginnt im Januar 2008 in Südafrika. Die beiden Frauen - die eine Südafrikanerin, die andere auch Deutsche -geben sich das Jawort.

Lebenspartnerschaft statt Ehe

In Deutschland könnten die beiden ihre Beziehung nur durch eine Lebenspartnerschaft verbindlich machen, wie es sie seit 2001 gibt. Das deutsche Recht spricht homosexuelle Paare bewusst nicht der Ehe von Mann und Frau gleich. Verbindungen, die im Ausland geschlossen werden, haben keinen Sonderstatus. Die Frauen wünschen sich ein Kind. Durch künstliche Befruchtung wird die Südafrikanerin schwanger, 2010 bringt sie eine Tochter zur Welt - eine gemeinsame Tochter nach südafrikanischem Recht; in der Geburtsurkunde stehen Mutter und Co-Mutter als Eltern.

So einfach geht das in Deutschland nicht, müssen die Frauen feststellen, als sie die Geburt ihrer Tochter zwei Jahre später auf einem Berliner Standesamt registrieren lassen wollen. Das Amt lehnt den Antrag ab: Die deutsche Co-Mutter müsste das Kind ihrer Partnerin adoptieren. Die beiden Frauen legen Beschwerde ein, ihr Fall geht durch die Instanzen bis zum obersten Zivilgericht nach Karlsruhe - das am Ende im Sinne der Familie entscheidet.

Elternschaft zweier Mütter

Obwohl die südafrikanische Ehe in Deutschland nur als Lebenspartnerschaft zählt, hebt das aus Sicht der Richter nicht die Elternschaft der "Ehefrau" auf. Denn diese habe eine andere Grundlage, nämlich eine besondere abstammungsrechtliche Bestimmung. Das Mädchen ist damit Deutsche. Mit zwei Müttern.

Der Familiensenat des BGH stellt nicht zum ersten Mal die gesellschaftlichen Tatsachen über die deutsche Norm. 2014 gaben die Richter schon einmal zwei schwulen Vätern recht, denen eine Leihmutter in Kalifornien das Kind ausgetragen hatte. 2015 segnete der BGH den Entschluss zweier nicht verpartnerter Deutscher ab, in Südafrika gemeinsam ein Kind zu adoptieren.

Die Begründungen stellen regelmäßig das Wohl des Kindes über alles. Auch in ihrer jüngsten Entscheidung unterstreichen die Richter, "dass die Verhältnisse einer eingetragenen Lebenspartnerschaft das Aufwachsen von Kindern ebenso fördern können wie die einer Ehe".

Das heißt im Ergebnis: Obwohl das deutsche Recht nicht vorsieht, dass zwei Frauen heiraten und gemeinsam ein Kind bekommen - wesentliche Rechtsgrundsätze werden dadurch in Deutschland zumindest nicht verletzt.