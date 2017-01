Weinheim: Bunt, nicht braun

Weinheim und sein Oberbürgermeister Heiner Bernhard (SPD) haben in den vergangenen Jahren viele unangenehme Erfahrungen mit der NPD gemacht. Drei Mal, nämlich 2013, 2014 und 2015, musste er der rechtsextremen Partei die Stadthalle überlassen. 2015 kam es zu massiven Auseinandersetzungen zwischen Gegendemonstranten der Antifa und Polizisten.

Bernhard hofft, dass das Bundesverfassungsgericht am Dienstag die NPD verbietet: "Es kann nicht sein, dass der Steuerzahler wegen der staatlichen Parteienfinanzierung weiter für Rechtsextremisten aufkommen muss."

Der Oberbürgermeister wehrt sich gegen das "falsche Image eines brauen Weinheims". Die Bürger hätten 2015 mit dem Bündnis "Weinheim bleibt bunt" bewiesen", dass die Bürger mit der NPD nichts zu tun haben wollten. 1200 Menschen hätten in Sichtweite des Bundesparteitags bei einer Demonstration betont, wie wichtig ein Verbot der NPD sei.

NPD Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) ist die älteste aktive rechtsextreme Partei. Die Eckdaten: Gegründet: 1964 Mitglieder: rund 5200 (Stand Juni 2016) Vorsitz: Frank Franz (seit November 2014) Hochburgen: vor allem regional in Ostdeutschland Abgeordnete: einer im EU-Parlament, rund 360 Kommunalmandate (Juni 2016) Wahlergebnis: 1,3 Prozent bei der Bundestagswahl 2013 Finanzen: rund 1,4 Millionen Euro jährlich vom Staat (2014) dpa

Der Fall Deckert

Politisch hat die Partei in Weinheim wie auch sonst in der Region schon lange kein Standbein mehr. Nur im Mannheimer Gemeinderat sitzt mit Christian Hehl ein NPD-Mann, dieser gibt allerdings nichts von sich. Ein Verfahren wegen Drogenhandels und Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn platzte 2016 vor dem Amtsgericht Mannheim wegen Krankheit.

In der Vergangenheit sorgte dagegen der frühere Lehrer Günter Deckert (77) in der Region für Aufsehen. Er saß in den 1970ern und 1980ern im Weinheimer Gemeinderat und war dort auch Landtagskandidat. Später wurde der Rechtsextreme Landesvorsitzender der NPD, danach auch Bundesvorsitzender. "Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, in der politischen Öffentlichkeit Weinheims tritt er nicht mehr auf", sagt Bernhard. Aus der NPD wurde er inzwischen ausgeschlossen.

Wegen Volksverhetzung und Holocaust-Leugnung saß Deckert auch zeitweise im Gefängnis. Zuletzt wurde er 2012 vom Landgericht Mannheim zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. 1995 war er vom Landgericht Karlsruhe zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hatte ein Urteil des Mannheimer Landgerichts aufgehoben, das nur eine Bewährungsstrafe vorsah. Die Urteilsbegründung des Mannheimer Richters Rainer Orlet hatte einen republikweiten Skandal ausgelöst. Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) sprach von einer "Schande". Das Urteil "schade dem Ansehen im Ausland". Orlet hatte Deckert eine "charakterstarke, verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit klaren Grundsätzen" attestiert. was