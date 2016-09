„Wir müssen lernen,   mit der Terrorgefahr zu leben“

Der Frankfurter Terrorismus-Experte Janusz Biene warnt 15 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 davor, das Terror- netz Al-Kaida zu unterschätzen.

Herr Biene, der 11. September hat sich tief in unser Gedächtnis eingebrannt. Haben die USA im Rückblick alles falsch und damit noch schlimmer gemacht?

Janusz Biene: Es ist in manchen Beobachterkreisen fast schon Mode geworden, die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik für den Terror dieser Welt verantwortlich zu machen. Das ist Unsinn. Gleichwohl hat sich der sogenannte Krieg gegen den Terror des damaligen US-Präsidenten George W. Bush zu sehr auf die militärischen Maßnahmen im klassischen Sinne konzentriert.

Sie meinen die Besetzung von Afghanistan und dem Irak?

Biene: Genau. Besser wäre eine polizeiliche Strategie gewesen, die auf den Kampf gegen die Terroristen mit kriminalistischen Maßnahmen setzt und nicht auf Krieg. Außerdem haben die USA und Europa lange die Prävention als Mittel gegen die Radikalisierung vernachlässigt. Das geschieht erst seit wenigen Jahren, trägt aber bereits erste Früchte.

Wie groß schätzen Sie die Terrorgefahr in Deutschland ein?

Biene: Ich halte nichts von Aussagen, wonach der erste große Terroranschlag kurz bevorsteht. Das ist Panikmache. Allerdings gibt es genügend Erkenntnisse, die belegen, dass die Gefahr eine reale ist. Das wissen wir nicht erst seit Ansbach und Würzburg. Drohungen gegen Deutschland werden in Kurznachrichtendiensten wie Telegram oder von den Medienstellen der dschihadistischen Organisation Islamischer Staat (IS) ständig verbreitetet. Die Bundeswehr unterstützt die irakischen Kurden gegen den IS und als westlicher Staat gehört die Bundesrepublik ohnehin zur Achse der Ungläubigen.

Warum gibt es im Vergleich zu Deutschland so viele Anschläge in Frankreich und Belgien?

Biene: Grundvoraussetzung für terroristische Anschläge sind Motivation und ideologische Rechtfertigung. Entscheidend sind aber dichte soziale Netzwerke. In Ländern wie Frankreich und Belgien gibt es ein großes dschihadistisches Milieu. Außerdem ist dort anders als in Deutschland die räumliche und soziale Trennung zwischen den unterschiedlichen Schichten sowie zwischen Migranten und Nicht-Migranten besonders groß.

9/11 ist zum Synonym für den islamistischen Terror geworden. Ist die Welt heute insgesamt unsicherer als vor 15 Jahren?

Janusz Biene: Nein und ja. Es hat seit dem 11. September 2001 keinen so großen Anschlag mit so vielen Opfern mehr gegeben. Terroristen können jederzeit an jedem Ort überraschend zuschlagen und dabei viele Menschen umbringen. Daran hat sich seit 9/11 nichts geändert. Wir müssen lernen, mit der Terrorgefahr zu leben. Allerdings hat sich die dschihadistische Szene weltweit ausdifferenziert. Konkurrenz zwischen Gruppen resultiert in Gewalt, grenzüberschreitende Kooperation kann die Schlagkraft erhöhen. Nicht zu vergessen sind die Täter, die ohne Anbindung an eine Organisation Anschläge verüben.

Hat der IS die Welt mehr verändert als das Terrornetz Al-Kaida?

Biene: Nein. 9/11 gilt bis heute als das Fanal des Terrors. In Europa und den USA, aber auch bei den Dschihadisten selbst. Der IS hat es allerdings mit der Ausrufung des Kalifats 2014 geschafft, ein weiteres Fanal zu setzen. Das erklärt auch, warum er bei der Rekrutierung von Kämpfern in Europa so viel Erfolg hat.

Im Unterschied zu Al-Kaida ist es dem IS gelungen, ein beträchtliches Territorium im Irak und auch in Syrien zu erobern.

Biene: Das hat natürlich eine neue Qualität. IS und Al-Kaida teilen die Ideologie, wonach Gewalt notwendig zur Durchsetzung ihrer religiös verbrämten Ziele ist. Sie unterscheiden sich aber in Strategien, Feindbildern und Organisationsformen.

Wie sehen die Unterschiede aus?

Biene: Der IS fordert von allen Muslimen oder dschihadistischen Terror-Gruppen absolute Gefolgschaft. Al-Kaida will sich dagegen an die Kämpfer vor Ort andocken. Das ist ein Terror-Franchise-Unternehmen. Der IS will andere Gruppen kontrollieren. Al-Kaida kann aus taktischen Gründen einen zeitweisen Kompromiss mit abweichendem Verhalten von Muslimen im Alltag dulden, der IS zwingt sie in seinem Herrschaftsgebiet, die Regeln bedingungslos einzuhalten.

Also ein reines Terror-Regime, das nur auf Gewalt basiert?

Biene: Nein, nicht nur. Der IS erhebt den Anspruch, den Muslimen eine pervertierte Form von Sicherheit, Recht und Ordnung zu bringen. Die IS-Propaganda arbeitet mit Gewaltbildern und der Darstellung eines vermeintlich guten Lebens im "Kalifat".

Al-Kaida-Führer Osama bin Laden ist lange schon tot, und der IS bestimmt die Schlagzeilen. Spielt Al-Kaida in der Terrorszene überhaupt noch eine große Rolle?

Biene: Wir sollten Al-Kaida nicht unterschätzen. Zurzeit hat der IS die Führung in der globalen dschihadistischen Bewegung übernommen. Allerdings ist Al-Kaida nach wie vor fest verankert in Syrien, Algerien, Indien und Afghanistan. Außerdem will auch Al-Kaida ein Kalifat errichten. Und die Mittel zu diesem Zweck bleiben Anschläge im Westen und in anderen arabischen Ländern.

Anschläge im Ausland, das war schon immer eine Strategie von Al-Kaida. Inzwischen macht das auch der IS. Warum?

Biene: Das liegt daran, dass er im Irak und in Syrien militärisch in die Defensive geraten ist. Deshalb exportiert der IS jetzt die Gewalt und lenkt damit von den Niederlagen auf den Schlachtfeldern ab.

Kann man den IS oder Al-Kaida überhaupt besiegen?

Biene: Man kann vielleicht die Organisationen zerstören, nicht aber die Ideologie. Extremismus und Terrorismus können wir jedoch eindämmen. Außerdem braucht es verstärkte Präventionsarbeit, um dem Hass der wenigen Extremisten in unseren Gesellschaften eine positive Vision entgegenzustellen.