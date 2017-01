„Wir müssen wissen, was damals passiert ist“

Celine (15, links) und Lena (16) in der Ausstellung der Gedenkstätte.

Heute vor 72 Jahren befreiten Soldaten der Roten Armee die letzten Überlebenden im Konzentrationslager Auschwitz. Doch der Terror der National-sozialisten fand nicht nur in Polen, sondern auch direkt vor unserer Haustür statt.

Der Boden der Halle ist kalt und hart. Lena legt die Hand auf den Beton, sie will spüren, wie sich das angefühlt haben muss, damals, 1933. Da schliefen hier, in dem grauen, nackten Häftlingsraum des Konzentrationslagers Osthofen bis zu 400 Gefangene. Auf nichts als etwas Stroh. Lena schüttelt sich kurz und wickelt sich fester in ihre warme Jacke. "Unglaublich, dass die hier schlafen mussten", sagt sie.

Die 16-Jährige ist mit anderen Schülern und mit Lehrern der Heinrich-von-Brentano-Schule aus dem hessischen Hochheim in die Gedenkstätte KZ Osthofen nahe Worms gekommen. Über die Nazi-Zeit hat sie schon viel im Unterricht gehört. Auch ihr Opa hat vom Krieg erzählt. Trotzdem lernen Lena und ihre Mitschüler noch Neues.

Gedenkstätte Konzentrationslager Osthofen In Osthofen wurde im März 1933 eines der ersten staatlichen Konzentrationslager der Nazis eingerichtet. Es existierte bis Juli 1934. Während dieser Zeit waren dort mindestens 3500 Menschen inhaftiert. Die meisten Gefangenen waren wegen ihrer politischen Aktivität im Lager, zum Beispiel weil sie Mitglied der KPD waren. Auch Juden sind unter den Häftlingen, sie werden besonders stark misshandelt. Vor allem in der ersten Zeit kommen nicht nur die Häftlinge, sondern auch die Wärter der SA aus der unmittelbaren Umgebung. Nicht selten kennt man sich persönlich. Da dies teilweise wohl Hemmungen bei den Wärtern erzeugt, werden die SA-Kräfte im Herbst 1933 abgezogen. SS-Mitglieder der Sonder- und Wachkommandos aus Darmstadt und Offenbach lösen sie ab und gehen fortan deutlich brutaler vor. Einige wechseln später nach Dachau. 1986 gründet sich der "Förderverein Projekt Osthofen", der sich für die Einrichtung einer Gedenkstätte auf dem Areal einsetzt. 1991 kauft das Land Rheinland-Pfalz die Gebäude und beauftragt die Landeszentrale für politische Bildung mit dem Aufbau der Gedenkstätte. Seit 2002 hat das NS-Dokumentationszentrum des Landes Rheinland-Pfalz seinen Sitz auf dem Gelände. [mehr...]

"Ich habe mir ein Konzentrationslager viel größer vorgestellt", sagt Celine (15). Außerdem denke man bei dem Begriff als erstes an Gaskammern, finden die Schüler. Die gibt es in Osthofen nicht. Auch Tim wundert sich, als er zwischen den Gebäuden umherläuft. "Ich dachte, man hätte Konzentrationslager extra gebaut. Ich wusste nicht, dass auch alte Fabriken genutzt wurden."

Politische Gegner wegsperren

In der Tat: In Osthofen ist einiges anders als das, was man aus den späteren, großen Vernichtungslagern kennt. Aus Dachau. Auschwitz. Buchenwald. Osthofen war eines der frühen, "wilden" Konzentrationslager. Es wurde im März 1933 eingerichtet, wenige Wochen nach der Machtergreifung Adolf Hitlers. Die Nazis beschlagnahmten damals die stillgelegte Papierfabrik eines jüdischen Unternehmers, um dort politisch Andersdenkende zu inhaftieren. Wärter wie Gefangene kamen aus der unmittelbaren Umgebung.

"Zu der Zeit geht es noch nicht um Vernichtung, sondern darum, schnell so viele politische Gegner wie möglich wegzusperren", erklärt Geschichtsstudent Hannes Bülow, der die Schülergruppe führt. Weil die Gefängnisse überfüllt sind, richten die Nazis Lager ein, wo es gerade passt, zum Beispiel in Fabriken.

Nach außen wird das Osthofener Lager damals als "Erziehungs- und Besserungsanstalt" verkauft. Hier werden "verwilderte Marxisten zu anständigen Menschen erzogen" - so heißt es in einem Zeitungsartikel von 1933, den Bülow zeigt. Auf Propagandafotos sieht man gezwungen lächelnde Häftlinge vor üppig gefüllten Tellern auf weißer Tischdecke - ein Bild, das nichts mit der Realität hinter den Mauern zu tun hatte.

Bülow versucht, anhand des Fotos mit den Jugendlichen herauszuarbeiten, wie die Nazi-Propaganda funktionierte. "Deutschland steckte in einer Wirtschaftskrise, viele Familien hatten Mühe, über die Runden zu kommen", erklärt er. Die Häftlinge vor vollen Tellern zu zeigen, habe Ungerechtigkeitsgefühle und Hass ausgelöst. "Die Menschen dachten: Denen geht es viel zu gut. Es ist nur sinnvoll, wenn die Nazis denen ein bisschen Arbeit geben", erklärt Bülow. "Ziel war es zu zeigen: Alle, die nicht Nationalsozialisten sind, sind keine richtigen Menschen." Wie "richtige Menschen" werden die Häftlinge in dem KZ auch nicht behandelt. Zwar gibt es die Vorgabe, dass kein Gefangener in Osthofen sterben darf. Doch es wird geschlagen, gefoltert, schikaniert. So müssen die Häftlinge zu Musik im Hof umherlaufen und stehen bleiben, wenn sie ausgeht. Wer sich bewegt, wird verprügelt. Entwürdigung, grotesk verkleidet als lustiges Spiel.

Brücke zur Gegenwart

Auch die Versorgung ist prekär: Die Menschen im Lager hungern. Waschen können sie sich nur an kläglichen Wasserleitungen im Freien. Statt Seife gibt es Sand. Am schlimmsten trifft es immer wieder die Juden. Mit ihren Essnäpfen müssen sie die Fäkalien aus dem Graben schöpfen, der als "Toilette" dient.

Das alles vor Ort zu sehen und zu hören, ist wichtig, findet Schülerin Celine. Auch wenn sie schon viele Filme über den Nationalsozialismus gesehen hat, überdrüssig ist sie des Themas noch lange nicht. "Man will ja nicht, dass sowas noch mal passiert. Und man lernt immer wieder neue Aspekte", sagt die 15-Jährige. Auch Mitschüler Jakob glaubt, dass man an die Gräuel der Nazi-Zeit nicht oft genug erinnern kann. "Es zeigt allen, die es nicht erlebt haben, wie es war und schreckt sie ab, gerade Jugendliche", sagt er.

Lena sieht das ähnlich. "Wir müssen wissen, was damals passiert ist, auch wenn wir selbst keine Schuld daran haben." Mies finde sie aber, dass Deutsche ihrer Meinung nach schnell als Nazis abgestempelt werden, "zum Beispiel, wenn sie die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel kritisieren."

Dass Schüler die Brücke zur Aktualität schlagen, sei gewollt, erklärt Ramona Dehoff vom "Förderverein Projekt Osthofen". Der Schwerpunkt der Gedenkstätte liege auf der frühen NS-Zeit. "Da sieht man: Wie ist es dazu gekommen, dass die Demokratie gekippt ist? Auf welche Warnsignale müssen wir heute achten? Welche Rechte müssen wir schützen, damit sich so etwas nicht wiederholt? Das wollen wir den jungen Besuchern vermitteln." Zudem wolle man zeigen, "dass der Nationalsozialismus eben nicht nur weit weg stattgefunden hat, in Berlin oder in Polen, sondern direkt hier vor der Haustür. Da konnte niemand sagen, er hätte nichts gewusst."