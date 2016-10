Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Medikamenten-Preisbindung in Deutschland trifft die Apotheker hierzulande heftig. "Wir sind geschockt und entsetzt", sagt Thomas Luft, Apotheker aus Edingen-Neckarhausen, Luft ist im Landesapothekerverband (LAV) Baden-Württemberg der Vorsitzende für die Region Mannheim.

Dass ausländische Versandapotheken, die verschreibungspflichtige Arzneimittel nach Deutschland versenden, künftig nicht an die deutsche Arzneimittelpreisverordnung gebunden sein sollen, gefällt ihm gar nicht. Aus Lufts Sicht entsteht ein unfairer Wettbewerb, weil er sich als Apotheker hierzulande nach wie vor an die Preisbindung halten muss. Die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln durch wohnortnahe Apotheken könnte gefährdet sein. Auch für die Krankenkassen erwartet Luft Probleme. Schließlich können die Kassen bisher mit festen Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente kalkulieren. In Zukunft wäre das anders.

"Wir legen unser Hauptaugenmerk auf rezeptpflichtige Medikamente", sagt Luft - auch, um die Herstellung von Rezepturen oder den Apotheken-Notdienst zu finanzieren, der seinen Angaben nach nicht kostendeckend arbeitet.

Auch Günther Hanke, Präsident der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, sagt: "Patienten sollten sich darauf verlassen können, dass verordnete, dringend benötigte Arzneimittel in allen Apotheken zum gleichen Preis erhältlich sind. Einem Patienten, der sein Arzneimittel dringend benötigt, ist es nicht zuzumuten, Preise zu vergleichen und eine preisgünstige Apotheke zu suchen. Davor schützt ihn die deutsche Arzneimittelpreisverordnung. Dieses System ist durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs nun in Frage gestellt."

Julia Nill, Gesundheitsexpertin der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, begrüßt es, wenn durch den gestiegenen Wettbewerb die Arzneimittelpreise sinken. "Das kann erstmal nicht schaden", sagt sie. Mit einem akuten Apotheken-Sterben auf dem Land rechnet sie nicht. Gerade ältere Menschen besorgten sich ihre Medikamente bei der Apotheke und nicht im Internet.

Der US-Pharmakonzern Abbvie mit großem Standort in Ludwigshafen (1900 Mitarbeiter) wartet ab. Das EuGH-Urteil betreffe vor allem Apotheken, sagte ein Sprecher. Es bleibe abzuwarten, ob der gesetzliche Rahmen für den Vertrieb von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln neu zu regeln sei. "Auswirkungen auf den Standort Ludwigshafen sehen wir nicht", sagte der Sprecher.

Auch der Mannheimer Standort des Schweizer Pharmakonzerns Roche (8000 Beschäftigte) sieht sich nicht von dem Urteil betroffen. "Von Mannheim aus bedienen wir alle Roche-Märkte weltweit mit Diagnostik- und Pharmaprodukten. Wir erwarten von dieser Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes keine Auswirkungen auf unseren Standort in Mannheim", sagte Ursula Redeker, Sprecherin der Geschäftsführung der Roche Diagnostics.

"Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist von Tragweite für die Gesundheitsversorgung in Deutschland", findet hingegen ein Sprecher der Phoenix Pharmahandel. Phoenix (780 Mitarbeiter in Mannheim) ist Marktführer im deutschen Pharmagroßhandel. Die deutschen Apotheken seien ein Grundpfeiler der Gesundheitsversorgung hierzulande, die vollversorgenden pharmazeutischen Großhändler wichtiger Partner. Phoenix werde nach Lösungen suchen, um die Position der Individualapotheken bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln für ausländische EU-Versandapotheken zu stärken. Durch das Urteil dürfte sich die Wettbewerbssituation zwischen den Apotheken aber weiter verschärfen. Auf das Geschäft von Phoenix mit pharmazeutischem Großhandel und Apotheken in ganz Europa habe das Urteil geringe Auswirkungen.