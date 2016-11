Wolfgang Schäuble sammelt weiter seine Schwarzen Nullen

Der Bundeshaushalt 2017 steht. Die Ressortchefs dürfen auch nächstes Jahr mehr Geld ausgeben. Am meisten profitiert das Sozialministerium. Das Schlusslicht bei den Ausgaben bildet das Justizressort. Heiko Maas hat weniger als eine Milliarde Euro zur Verfügung. Ein Überblick über die wichtigsten Ministerien.

Der Bund kann im nächsten Jahr 329,1 Milliarden Euro ausgeben. Etwa jeder zweite Euro davon fließt in den Sozialbereich - von der Rentenversicherung bis zu Hartz IV. Trotz der Mehrausgaben von rund zwölf Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr will die Koalition ohne neue Schulden auskommen. Es wäre die vierte "Schwarze Null" in Folge.

Arbeits- und Sozialministerium

Andrea Nahles (SPD) konnte in den Etatberatungen die höchsten Ausgabesteigerungen herausholen. Allerdings musste sie sich im Vergleich zum Regierungsentwurf mit rund einer Milliarde Euro weniger begnügen, weil die Zuwanderungszahlen sinken. Die Leistungen des Bundes an die Rentenversicherung sind der größte Ausgabenblock, sie steigen um über vier Milliarden auf 91 Milliarden Euro. Rund 22 Milliarden fließen in den Hartz-IV-Topf.

Verteidigungsministerium

Ursula von der Leyen (CDU) hat große Ziele. Die Ausrüstung lässt zu wünschen übrig, und die Bundeswehr beteiligt sich an internationalen Einsätzen - ob im Kosovo oder in Mali. Für die militärischen Beschaffungen und Anlagen fallen 2017 elf Milliarden Euro an. Die Kosten für die Soldaten belaufen sich auf über 13 Milliarden Euro. Und ob es beim Nato-Beitrag von 1,3 Milliarden Euro bleibt, wird sich zeigen. Der künftige US-Präsident Donald Trump fordert mehr Lastenverteilung.

Verkehrsministerium

Ressortchef Alexander Dobrindt (CSU) gehört zu den Gewinnern, sein Etat bekommt deutlich mehr Mittel. Rund 13 Milliarden Euro - fast neun Milliarden davon für die Autobahnen und Bundesstraßen - gehen in das Verkehrsnetz, darunter ist etwa die Brückensanierung auf der A656 bei Mannheim-Friedrichsfeld. Allerdings hat die Sanierung und Instandhaltung Vorrang vor dem Neubau. Bis 2020 werden vier Milliarden Euro ins schnelle Internet investiert.

Ministerium für Bildung und Forschung

Johanna Wankas (CDU) Ministerium darf 2017 fast 18 Milliarden Euro ausgeben. Rund sechs Milliarden Euro entfallen auf die Forschung. Außerdem investiert das Ministerium in Innovationen und Hightech-Strategien (sieben Milliarden). Im Rahmen des Hochschulpakts fließen rund 2,5 Milliarden an die Länder. Die Bildungsausgaben betragen knapp fünf Milliarden Euro. Das GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Mannheim erhält rund 20 Millionen Euro. Das Mannheimer Institut für Deutsche Sprache bekommt 6,8 Millionen Euro, das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg 194 Millionen Euro.

Gesundheitsministerium

Fast der ganze Etat von Hermann Gröhe (CDU) geht in den Gesundheitsfonds. Damit sollen Leistungen abgegolten werden, die eigentlich nicht zu den Aufgaben der Krankenkassen gehören, zum Beispiel das Mutterschaftsgeld. Der Bundeszuschuss steigt auf 14,5 Milliarden Euro und ist per Gesetz festgeschrieben worden. Von 2013 bis 2015 waren die Mittel um 8,5 Milliarden Euro gekürzt worden.

Familienministerium

Manuela Schwesigs (SPD) Etat steigt nur wenig, ist aber jetzt so groß wie nie zuvor. Mehr als sechs Milliarden Euro gibt die Ministerin 2017 für das Elterngeld aus. Gut eine halbe Milliarde entfällt auf Kindergeld und Kinderzuschlag. Der liegt für eine Frau, die zwei Kinder allein großzieht und im Monat 1200 Euro netto verdient, derzeit monatlich bei 320 Euro.

Innenministerium

In Zeiten des Terrorismus ist es kein Wunder, dass der Etat von Thomas de Maizière (CDU) erstmals die Acht-Milliarden-Grenze überschritten hat. Mehr als die Hälfte wird für die Innere Sicherheit aufgewendet. In diesen Bereich fällt auch die Finanzierung eines weiteren Sicherheitspakets: Bis 2020 soll es 4300 neue Stellen geben, die meisten davon entstehen bei der Bundespolizei. Dazu kommen 876 Millionen Euro für Personal- und Sachmittel bei den Sicherheitsbehörden. Unter anderem soll die Bundespolizei drei neue hochseetaugliche Schiffe bekommen. Die Ausgaben für den Verfassungsschutz steigen auf 350 Millionen (plus 90 Millionen), die des Bundesnachrichtendienstes auf 833 Millionen Euro (plus 110 Millionen). Die Mittel des Bunds für die Integrationskurse verdoppeln sich auf rund 610 Millionen Euro.