Zweiter Anlauf gegen die Rechtsextremen

Drei Mal hat die NPD in den vergangenen Jahren Bundesparteitage in Weinheim abgehalten. Vor allem 2015 kam es zu Auseinandersetzungen. Bei den Gegendemonstrationen wurde ein großes Polizeiaufgebot eingesetzt. © dpa/PrIvat

Verbieten oder laufen lassen? Am Dienstag entscheidet das Bundesverfassungsgericht (BVG) in Karlsruhe über die rechtsextreme NPD. Ein Stimmungsbild - für und gegen das Verbot.

Selten hat eine Urteilsverkündung des Bundesverfassungsgerichts im Vorfeld so viel Spannung und Spekulationen ausgelöst. Der ehemalige FDP-Chef Wolfgang Gerhardt kann sich zum Beispiel "nicht vorstellen, dass Karlsruhe die NPD tatsächlich verbietet. Dazu ist sie politisch zu bedeutungslos", sagt der Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Auch der Speyerer Staatsrechtler Joachim Wieland hält aus diesem Grund "eine Ablehnung des Antrags der Bundesländer für wahrscheinlicher". Dies ändere nichts an den "verfassungswidrigen Zielen der NPD", sagt der Professor an der Universität für Verwaltungswissenschaften. Gerhardt hält dagegen: "Sie können Dummheit nicht verbieten. Eine Partei darf nur dann aufgelöst werden, wenn sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung zerstören kann. Das ist bei der NPD nicht der Fall." Deswegen würde der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ein NPD-Verbot vermutlich kassieren, so Wieland.

Der frühere bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein (CSU) glaubt auch deshalb, dass das Karlsruher Urteil "auf der Kippe" steht. "Ich hoffe dennoch auf ein Verbot der NPD. Der Staat kann doch nicht warten, bis eine verfassungsfeindliche Partei 20 Prozent hat. Dann ist es zu spät. Er muss die Demokratie rechtzeitig schützen", sagt er.

Umstrittener Alleingang

Eine Abweisung der Klage wäre für die Bundesländer eine Blamage. Sie hatten das Verfahren 2013 auf eigene Faust angestrengt. Damals war das Entsetzen darüber groß, dass der "Nationalsozialistische Untergrund" (NSU) in Deutschland von 2000 bis 2007 unbehelligt zehn Menschen, darunter acht Türkischstämmige, einen Griechen und eine deutsche Polizistin ermorden konnte. Die NPD drohte sich zu einer festen Größe in Ostdeutschland zu entwickeln und war das politische Gesicht des Rechtsextremismus.

Nach dem Scheitern des ersten Verbotsverfahrens 2003 waren 2013 die Bedenken in der damaligen Bundesregierung aus CDU und FDP sehr groß, dass es erneut nicht für ein Verbot reichen würde. Die NPD könnte sich dann nach außen sogar einen demokratischen Anstrich in ihrer Propaganda verleihen, lautete ein Argument gegen die Klage. "Mir ist heute noch unerklärlich, dass die Bundesländer diesen Alleingang überhaupt unternommen haben", kritisiert Gerhardt.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Stephan Harbarth (Rhein-Neckar) versteht zwar das "Anliegen der Länder, ein politisches Zeichen gegen die NPD zu setzen". Aber auch der Unionsfraktionsvize hält ein Parteienverbot für den falschen Weg. Er verweist auf die dreitägige mündliche Verhandlung vom Februar 2016 in diesem Verfahren, das zu einem der größten in der Geschichte des BVG gehört. "Die Frage, welchen Einfluss die NPD heute noch hat, war dort zurecht ein wesentlicher Bestandteil", so Harbarth. Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle nannte das Verfahren ein "ebenso scharfes wie zweischneidiges Schwert, das mit Bedacht geführt werden muss". Immerhin würde eine verbotene Partei aufgelöst, ihre Mandate und das Vermögen verlieren.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hofft trotzdem weiter auf das Verbot der NPD. Kein Wunder, er gehörte zu den entschiedensten Befürwortern des Antrags. Ein bedeutender Teil des etwa 250 Seiten umfassenden Dossiers, das die Demokratiefeindlichkeit der NPD und deren Verquickung mit gewaltbereiten Kameradschaften belegen soll, stammt aus Mecklenburg-Vorpommern. Das lag auch daran, dass die NPD zehn Jahre im Schweriner Landtag saß und viel Geld aus der staatlichen Parteienfinanzierung kassiert hatte. Bei der Wahl 2016 scheiterte die NPD aber an der Fünf-Prozent-Hürde und ist jetzt in keinem Landtag mehr vertreten. Schon 2014 hatte sie den Wiedereinzug in Sachsen verpasst. Bundesweit hat die Splitterpartei nur noch wenige Parteimitglieder und kämpft gegen den finanziellen Ruin.

Bisher erst zwei Verbote

Seit 1949 gab es erst fünf Verbotsverfahren nach Grundgesetz-Artikel 21. Aufgelöst wurden aber nur zwei Parteien: 1952 die Sozialistische Reichspartei (SRP), eine Nachfolgeorganisation der NSDAP, und 1956 die KPD. 2003 scheiterte das NPD-Verbotsverfahren am Einsatz von V-Leuten in den Führungsgremien der Partei. Damals hatten sich auch der Bundestag und die rot-grüne Bundesregierung an der Klage beteiligt.

Das Gericht wies sie zurück, weil es nicht mehr trennen konnte, welche verfassungsfeindlichen Aktivitäten von der Partei selbst und welche vom Verfassungsschutz betrieben wurden. Das Gericht verlangte die Nennung der V-Leute und forderte, diese Informanten der Sicherheitsbehörden dürften die Partei in der Regel vor oder nach Beginn eines Verfahrens nicht mehr beobachten. Auch deshalb dauerte es so lange, bis der Bundesrat aktiv wurde.

Günther Beckstein, der schon 2003 als bayerischer Innenminister ein entschiedener Verfechter des NPD-Verbots war, betont, dass die "Klage damals ja nur wegen formaler Mängel abgewiesen wurde. Die Beweise waren noch handfester als beim jetzigen Verfahren." Wolfgang Gerhardt, der damals Fraktionschef der FDP war, widerspricht in diesem Punkt Beckstein. Er meint, die Klage wäre von Karlsruhe auch ohne die V-Männer abgewiesen worden: "Ich habe das Material damals gelesen. Es war sehr dürftig. Für ein Verbot hätte das nie gereicht", sagt Gerhardt. Klar ist dagegen eines: V-Männer spielen am Dienstag keine Rolle mehr.