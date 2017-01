Wetter bleibt winterlich: Glättegefahr nicht ganz gebannt

Minusgrade auch am Tag: Eiszapfen hängen in Oberstdorf an einer Dachrinne. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Offenbach (dpa) - Frost im Osten, Schnee in den Bergen: In Deutschland bleibt es der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge winterlich. Ihre Unwetterwarnungen vor verbreitetem Glatteis hoben die Meteorologen zwar auf.

Doch bei Werten zwischen minus und plus fünf Grad sei auch in den kommenden Tagen weiter Vorsicht im Straßenverkehr angebracht, teilte der DWD in Offenbach mit. Für die Lausitz und den Südosten sagen die Meteorologen bis Dienstag Dauerfrost zwischen minus fünf und minus 20 Grad vorher - je nach Wolkendichte. Es regne oder schneie je nach Temperatur und Höhenlage.

Von Mittwoch an komme dann wieder Wind auf, die Küste muss der Vorhersage zufolge mit Sturmböen rechnen. Orkanartige Böen kann es auf den Bergen geben. Auch am Donnerstag bläst der Wind voraussichtlich noch kräftig. Der Wetterdienst erwartet Schmuddelwetter in den Niederungen mit Glättegefahr am Morgen, weiter oben soll es schneien. In den höheren Lagen der Mittelgebirge könnten sogar «befriedigende Wintersportbedingungen» herrschen: «In den deutschen Alpen sind bis Samstag durchaus Neuschneehöhen von 100 Zentimeter möglich», erklärte Meteorologe Christoph Hartmann.

Die Kälterekorde auf den Kontinenten: - AFRIKA: Im marokkanischen Ifrane herrschen am 11. Februar 1935 minus 23,9 Grad. Die Stadt liegt im Mittleren Atlas-Gebirge rund 60 Kilometer südlich der Königsstadt Fès. - ANTARKTIS: Der weltweit tiefste Temperatur wird am 21. Juli 1983 an der russischen Polarstation «Wostok» gemessen. Auf 3420 Metern Höhe zeigt das Thermometer minus 89,2 Grad. - ASIEN: Der Kälterekord von minus 67,8 Grad wird gleich dreimal in Sibirien gemessen: am 5. und 7. Februar 1892 in Werchojansk und am 6. Februar 1933 in 600 Kilometer südöstlich gelegenen Oimjakon. Die beiden russischen Orte sind die kältesten außerhalb der Antarktis. - EUROPA: Zählt man das dänische Außengebiet Grönland mit zum Kontinent, dann ist es dort am 9. Januar 1954 mit minus 66,1 Grad an der Wetterstation North Ice am kältesten. In Kontinentaleuropa zeigt das Thermometer im russischen Ust-Schtschuger im Ural-Vorland am 31. Dezember 1978 minus 58,1 Grad. - NORDAMERIKA: Im Westen Kanadas an der Grenze zum US-Bundesstaat Alaska liegt Snag - dort müssen die Menschen am 3. Februar 1947 bei minus 63 Grad ausharren. - OZEANIEN: Minus 25,6 Grad werden am 17. Juli 1903 in Ranfurly auf der Südinsel Neuseelands gemessen. - SÜDAMERIKA: In Sarmiento auf dem argentinischen Teil der Insel Feuerland herrschen am 1. Juni 1907 minus 32,8 Grad.