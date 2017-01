Warnungen vor Sturmböen und Schneefall

Rhein-Neckar. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Sturmböen und Schneefall. Wie der DWD am Donnerstag mitteilte, sind in Mannheim, im Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg, Ludwigshafen und im Kreis Bergstraße zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag schwere Sturmböen möglich. Dadurch können vereinzelt Bäume entwurzelt und Dachziegel herabgeweht werden. Für Ludwigshafen warnt der DWD auch vor Schneefall, im Kreis Bergstraße kann es zu Schneeverwehungen kommen. Außerdem müssen Autofahrer mit glatten Straßen rechnen.

Auch über die die Region hinaus warnt der DWD am Donnerstag vor Sturmtief "Egon". Dieses bringe orkanartige Böen und starke Schneeverwehungen in der Nacht zu Freitag in ganz Baden-Württemberg mit sich. Auf den Höhenlagen von Schwarzwald und Schwäbischer Alb oberhalb von 800 Metern sind Schnee und Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Kilometer pro Stunde möglich. Weil am Donnerstag in weiten Teilen des Landes Tauwetter herrschte, kam es anders als in den vergangenen Tagen kaum zu Unfällen wegen Straßenglätte. Für Freitag sagte der DWD Frost in den Bergen und Temperaturen von bis zu sieben Grad in der Rheinebene voraus. Dazu zeige sich zeitweise auch die Sonne. In der Nacht zu Samstag soll dann Schneefall einsetzen, bei insgesamt wieder sinkenden Temperaturen. (fhe/dpa)