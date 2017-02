"Ausgesprochen zufrieden“

Ein Archivbild zeigt die Lkw-Motorenproduktion von Mercedes Benz am Standort Mannheim. © daimler

Mannheim. Die Bekanntgabe von Rekordwerten bei Absatz, Umsatz und Gewinn haben Daimler-Chef Dieter Zetsche wenig genutzt. Der Aktienkurs ging am Donnerstag nach der Bekanntgabe der Zahlen für 2016 im Handelsverlauf um mehr als drei Prozent zurück. "Momentan ist es schwer abzusehen, wo beim Gewinn noch Wachstumsdynamik herkommen soll", sagte Finanzanalyst Arndt Ellinghorst von Evercore ISI der Nachrichtenagentur Reuters.

Daimler sei auf einem Niveau, was ein bis zwei Jahre gehalten werden könne, dann werde sich zeigen, wie erfolgreich BMW mit seiner Modellpalette sei. Immerhin hat Daimler 2016 das erste Mal seit zehn Jahren mehr Pkw als BMW verkauft. Für 2017 kündigte Zetsche einstelliges Wachstum an. Absatz, Umsatz und Gewinn sollen "leicht steigen".

Auf den für den großen Standort Mannheim wichtigen Märkten für Lkw und Busse liefen die Geschäfte vergangenes Jahr gut und für dieses Jahr wird mit einer stabilen Beschäftigungsentwicklung gerechnet. Die Zahl der Mitarbeiter im Lkw-Motorenwerk lag Ende des Jahres unverändert bei rund 5200, im Busbau sind nach wie vor etwa 3400 Mitarbeiter beschäftigt. Beide Werke zusammen sind größter Arbeitgeber der Quadratestadt.

Um 400 sank die Zahl der Mitarbeiter im Lkw-Montagewerk im pfälzischen Wörth. Hier fielen nach Informationen dieser Zeitung Stellen weg, die in den vergangenen Jahren etwa in der Entwicklung durch die Einführung neuer Motorengenerationen aufgebaut wurden. Der Abbau ging über Ausscheidungsvereinbarungen vonstatten.

Schwankungen ausgleichen

"Die weltweiten Lkw-Märkte sind und bleiben uneinheitlich", sagte Andreas Moch, Standortverantwortlicher Mercedes-Benz in Mannheim, dieser Zeitung. Während sich der europäische Markt erfreulich entwickle, bleibe der Absatz in Nordamerika hinter dem Rekordniveau von 2015 zurück.

"Hier am Standort fertigen wir Motoren und Komponenten für Kunden in aller Welt, regionale Schwankungen gleich sich für uns so zumindest teilweise aus", so Moch. In Mannheim ziehe er daher eine positive Bilanz des vergangenen Jahres, "sind mit der Auslastung zufrieden".

Sogar "ausgesprochen zufrieden" mit dem Geschäftsjahr 2016 ist Daimler-Bus-Chef Hartmut Schick. Trotz eines leichten Absatzrückgangs konnte der Gewinn nochmals deutlich gesteigert werden. Im vergangenen Jahr habe die Auslastung in Mannheim auf einem guten Niveau und sogar noch leicht über dem Vorjahr gelegen.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet er auf dem für Mannheim wichtigen Markt Europa, "der sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegen wird", sagte Schick dieser Zeitung.

Und so gibt es auch für den Mannheimer Betriebsratsvorsitzenden Joachim Horner keinen Grund zur Klage. "Es war ein gutes Jahr, wir hatten gut zu tun, es wird investiert und die Belegschaft hat das gut gemeistert", sagte Horner. Für 2017 ist er zuversichtlich, "ich rechne mit einer stabilen Beschäftigung hier in Mannheim." Im pfälzischen Wörth will Werkleiter Gerald Jank daran arbeiten, "den Standort nachhaltig wettbewerbsfähiger zu machen und wetterfester zu machen".

Lkw-Sparte vor Sparkurs

Außerhalb des für Mannheim und Wörth wichtigsten Marktes Europa ging es mit dem Lkw-Geschäft deutlich bergab. In den USA brach der Absatz ein, Brasilien liegt schon länger danieder.

In Europa herrscht ein intensiver Wettbewerb. Im laufenden Jahr dürfte der Markt leicht schrumpfen. Daimler-Lkw-Vorstand Wolfgang Bernhard will deshalb in den Werken weiter sparen. An allen Standorten werde man "in allen Ecken nachschauen und jeden Stein umdrehen, um effizienter zu werden", kündigte er am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz an.