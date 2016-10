Erst elektrisch, dann autonom

Mannheim. Wo die Reise hingeht, ist klar: eher früher als später werden in Europas Innenstädten keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr fahren. Das gilt auch für Busse. Und so arbeiten Entwickler der Daimler-Bus-Tochter Evobus, in der das westeuropäische Busgeschäft organisiert ist, an Elektrobussen und darüber hinaus an autonom fahrenden Bussen für den öffentlichen Nahverkehr.

2018 soll der erste E-Bus im Mannheimer Werk in Serie gebaut werden. 200 Millionen Euro investiert der Konzern in die Entwicklung und Produktionsvorbereitungen für Elektrobusse, der große Teil davon dürfte in Mannheim investiert werden. "Der Standort ist und bleibt das Stadtbus-Werk der Evobus", sagte ein Sprecher und bestätigte Investitionssumme und Zeitplan.

Die nächste Stufe nach dem E-Bus wird dann der autonom fahrende Bus sein. Auch der kommt dann aller Voraussicht nach aus Mannheimer Produktion. Der autonom fahrende Bus wird vorerst nicht durch enge Innenstädte kurven, sondern eher vom Stadtzentrum auf speziellen Buslinien etwa zum Flughafen (siehe Textkasten).

Parallel zur Entwicklung und Produktion von E-Bussen und autonom fahrenden Bussen wird die Produktion im Verbund der Standorte Mannheim, Holysov (Tschechien) und Neu-Ulm nach Informationen dieser Zeitung neu ausgerichtet. Bisher werden alle Karosserieteile aus Holysov in Mannheim zusammengeschweißt und in einer Tauchlackierung mit Korrosionsschutz versehen. Dann geht es per Bahn nach Neu-Ulm, dort wird lackiert und der Reisebus zu Ende gebaut.

Verhandlungen über Kapazitäten

Die meisten Karosserien für Stadtbusse kommen wieder nach Mannheim, wo die weiteren Produktionsschritte folgen. Künftig werden die Karosserien für Reisebusse in Tschechien zusammengeschweißt und tauchlackiert, nicht mehr in Mannheim. Sondern es geht direkt nach Neu-Ulm. Derzeit sind 50 Prozent der Rohbauten Stadtbusse, die andere Hälfte Reisebusse.

Was mit den frei werdenden Mannheimer Rohbau-Kapazitäten passiert, wird derzeit zwischen Management und Betriebsrat verhandelt. Bisher werden auch Stadtbusse in Neu-Ulm gebaut, diese Produktion könnte künftig nach Mannheim verlagert werden. Ulm wäre dann ein reiner Reisebus-Standort, Mannheim ein reiner Produktionsstandort für Stadtbusse.

Eine Betriebsvereinbarung dazu soll bis Jahresende stehen. Ein Arbeitsplatzabbau ist nicht geplant, heißt es, und wenn dann erst über einen längeren Zeitraum. In den nächsten zehn Jahren könnte ein Drittel der Belegschaft im Busbau (3300 Mitarbeiter) und in der Lkw-Motorenfertigung (5100 Mitarbeiter) in Rente gehen. "Wir schauen uns derzeit die Arbeitsteilung in unserem Produktionsnetzwerk und unsere Prozesse an und diskutieren die Ergebnisse gemeinsam mit dem Betriebsrat, sobald konkrete Ergebnisse vorliegen, werden wir darüber informieren", sagte der Sprecher.

Der Mannheimer Betriebsratsvorsitzende Joachim Horner sieht die Entwicklung zwiegespalten. Natürlich sei es gut, wenn man bei neuen Technologien in Mannheim vorne mit dabei sei. Es müsse jetzt in Elektro-Busse und autonom fahrende Busse für den öffentlichen Nahverkehr investiert werden. Sonst gefährden am Ende Konkurrenten den Spitzenplatz von Evobus.

Zu den geplanten Verlagerungen des Karosseriebaus nach Tschechien wollte er sich, mit Verweis auf Verhandlungen mit dem Management, nicht äußern. Diese müssten aber prinzipiell sozialverträglich für die Belegschaften vonstatten gehen. Betriebsbedingte Kündigungen kämen aus seiner Sicht nicht infrage. Über einen langen Zeitraum könnten Mitarbeiter auch für andere Aufgaben qualifiziert werden.