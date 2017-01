SAP erhöht Gehälter um drei Prozent

Von unserem Redaktionsmitglied

Matthias Kros

Walldorf. Die rund 20 000 Mitarbeiter der SAP in Deutschland erhalten in diesem Jahr durchschnittlich drei Prozent mehr Gehalt. Das bestätigte am Freitag eine Unternehmenssprecherin. Die Zuwächse fallen damit etwas höher aus als im Vorjahr, als es ein Plus von 2,8 Prozent gab. "Unsere Mitarbeiter haben traditionell Anteil am Erfolg der SAP," sagte Wolfgang Fassnacht, Personalleiter Deutschland der SAP. "2016 war für uns ein sehr gutes Jahr und entsprechend profitieren SAP-Mitarbeiter gleich mehrfach: Es gibt eine gute Gehaltserhöhung, einen Bonus, der jenseits der 100 Prozent liegt und zusätzlich sogenannte Spot-Awards für herausragende Leistungen."

Gehaltserhöhungen werden bei SAP intern verhandelt, einen Tarifvertrag gibt es nicht. Wie viel jeder Beschäftigte genau bekommt, hängt - wie bei dem Softwarekonzern üblich - vom Ermessen des Vorgesetzten ab. Sicher ist jedem Mitarbeiter nur ein Sockelbetrag von 1,2 Prozent. Der Rest, also 1,8 Prozent steht den Vorgesetzten zum individuellen Verteilen zur Verfügung. Eberhard Schick, Betriebsrat und Sprecher der IG-Metall-Vertrauensleute, findet diesen Anteil zu hoch. "Wir glauben, dass der hohe Ermessungsspielraum der Vorgesetzten nicht dazu geeignet ist, die Verwerfungen des SAP-Gehaltssystems zu mildern," sagte der Arbeitnehmervertreter. Schon jetzt würden die Gehaltsunterschiede bei mehr oder weniger gleicher Tätigkeit bis zu 80 Prozent betragen.

Ende März soll den Mitarbeitern das neue Gehalt mitgeteilt werden, es wird den Angaben zufolge dann rückwirkend zum 1. Januar angehoben. Neben diesem Gehaltsplus bekommen die Beschäftigten in Deutschland auch noch eine Erfolgsbeteiligung. Angesichts der guten Bilanz, die SAP Anfang der Woche präsentiert hatte, sollen die Beschäftigten dieses Jahr mehr als den vollen Bonus bekommen, im Schnitt 107 Prozent. Der Softwarekonzern hatte im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von etwa 22 Milliarden Euro ein Betriebsergebnis von 5,12 Milliarden Euro erwirtschaftet.