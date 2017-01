„Schauen in glänzende Zukunft“

Walldorf. Den sieben guten Jahren mit hohem und profitablem Wachstum sollen beim Softwarekonzern SAP weitere Jahre mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn folgen. Das kündigte SAP-Vorstandssprecher Bill McDermott bei einer Pressekonferenz an. "Unsere Produktpipeline war nie stärker, wir sind wie mit einem Laser fokussiert auf profitables Wachstum und Weltklasse-Margen", so McDermott. SAP habe ein herausragendes Jahr 2016 gehabt und beginne 2017 mit "einem enormen Momentum - wir sind bereit loszulegen."

Auch hierzulande werde SAP weiter zulegen, weil "Deutschland mit zweistelligem Wachstum ein so starker Markt für uns ist, wir schauen hier in eine glänzende Zukunft", sagte McDermott. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren. Finanzvorstand Luca Mucic sprach von einer höheren Dividende.

Starkes Wachstum in Deutschland

Angesichts der guten Zahlen und Aussichten will auch Betriebsratsvorsitzender Klaus Merx "kein Haar in der Suppe suchen", wie er dieser Zeitung sagte. Die Mitarbeiter hätten richtig gute Zahlen produziert. "Wir sind stolz, dass gerade Deutschland so gut abgeschnitten hat." Insgesamt sei er sehr positiv gestimmt. Dazu trage auch bei, dass viele neue Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen worden seien. Nach SAP-Angaben waren es in Deutschland letztes Jahr rund 800 neue Stellen, davon mehr als 500 in Walldorf. Derzeit arbeiten am Stammsitz mehr als 13 500 Beschäftigte.

Die Stimmung in der Belegschaft ist nach Angaben von Arbeitnehmervertreter Merx gut. In der jüngsten Mitarbeiterumfrage sei das an einigen Prozentpunkten in Richtung Verbesserung abzulesen. Und auch das Vertrauen in den Vorstand habe zugenommen. "Das ergibt ein gutes Gesamtbild, darauf lässt sich aufbauen." Nun gehe es in den anstehenden Gehaltsrunden darum, dass die Mitarbeiter ihren Anteil am Erfolg bekommen. Die Erwartungen sollten erfüllt werden. "Wir rechnen auch 2017 mit neuen Arbeitsplätzen in Deutschland", so Merx. In Walldorf werde gerade ein neues Rechenzentrum und ein Bürokomplex gebaut. Für Finanzvorstand Mucic sind die "vielen Kräne am Standort" ein Beleg für künftiges Wachstum. "Nie hatten wir mehr Vertrauen in eine glänzende Zukunft als heute", fasste Vorstandssprecher McDermott zusammen.

Daran ändern auch unsichere politische Zeiten offenbar nichts. Sorge um mehr Protektionismus durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump treiben den SAP-Chef, einen geborenen US-Amerikaner, nicht um. SAP beschäftige rund 20 000 Mitarbeiter in den USA und sei ein großer Mieter in einem Gebäude in New York "ganz in der Nähe des Trump Tower". Hier werden die Kapazitäten gerade erweitert.

Geduld mit Donald Trump

Schon heute nutzten US-Behörden SAP-Software und SAP könne helfen, die neue Administration effizienter zu machen. "Der Wechsel in den USA bedeutet Wachstum für SAP", erklärte McDermott. Der Frage, ob SAP auch Software zur Registrierung von Muslimen in den USA verkaufen werde - Trump hatte entsprechende Registrierungspläne angekündigt -, sagte der SAP-Chef nur: Über den Einsatz der Software bestimmen die Kunden. Eine spezielle Software zur Registrierung hat SAP dem Vernehmen nach aber nicht im Angebot. In Sachen Trump warb McDermott schließlich für Geduld. "Vielleicht ist es eine gute Idee, zu warten, wie sich die Dinge entwickeln."

Bei SAP entwickeln sie sich weiterhin gut. Kontinuierliche Erfolge auf drei Ebenen machte McDermott aus: "Starke Softwareerlöse, schnelles Wachstum in der Cloud (internetbasierte Mietsoftware) und eine Steigerung des Betriebsergebnisses. In drei Jahren soll der Gesamtumsatz bei bis zu 29 Milliarden Euro liegen und ein Betriebsgewinn von bis zu 9 Milliarden Euro verdient werden. Das wäre etwas mehr Wachstum als bisher.

Bis zum Jahr 2020 soll jeder dritte Umsatzeuro aus dem internetbasierten Geschäft mit Mietsoftware (Cloud) kommen, bisher ist es jeder siebte. Schon in diesem Jahr soll das Cloud-Geschäft so viel Umsatz einbringen wie das klassische Geschäft mit dem Verkauf von Softwarelizenzen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 avisierte McDermott einen Gesamtumsatz von bis zu 23,6 Milliarden Euro und einen Betriebsgewinn von bis zu 7 Milliarden Euro. "Durch unseren starken Auftragsbestand und unsere gut gefüllte Auftragspipeline sind wir bestens aufgestellt, 2017 ein weiteres Jahr mit profitablem Wachstum zu erreichen", kündigte Finanzvorstand Mucic an.