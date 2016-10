„Wächter“ soll SAP Daten liefern

Darmstadt. Die europäische Raumfahrtagentur Esa in Darmstadt und der Walldorfer Softwarekonzern SAP wollen bei der Nutzung von Satellitendaten künftig zusammenarbeiten. Das teilten beide gestern im europäischen Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt mit. Die Kooperation mit der SAP biete ein großes Potenzial, freute sich Juan Miró, stellvertretender Leiter des ESOC. Sie sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg, nicht länger nur für wissenschaftliche Zwecke zu forschen, sondern die Raumfahrt stärker zu kommerzialisieren.

Grundlage der Zusammenarbeit ist das seit 2014 von der Esa betriebene Erdbeobachtungsprogramm Coperincus, bei dem mittlerweile vier "Sentinel" (englisch für "Wächter") genannte Satelliten aus rund 800 Kilometern Höhe Tag und Nacht die Erdoberfläche unter die Lupe nehmen.

Die EU erhofft sich dadurch vor allem umwelt- und sicherheitsrelevante Erkenntnisse. Thomas Beer, Koordinator des Copernicus-Projekts bei der Esa, erinnerte zum Beispiel an den Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull, der vor sechs Jahren mit seiner Aschewolke den Flugverkehr auf dem ganzen Kontinent praktisch lahmgelegt hatte. In so einem Fall könne man heute auf Basis der Copernicus-Daten sofort sichere alternative Flugrouten ermitteln, so Beer.

Die SAP kann sich im Rahmen der Kooperation aber auch geschäftliche Anwendungen vorstellen und will dabei die von ihr entwickelte Datenbank-Plattform Hana nutzen. Die Technologie für Firmensoftware kann große Datenmengen in Echtzeit verarbeiten.

"Weltweit liefert kein anderes Satellitensystem derart viele Daten wie Copernicus", erklärte Beer. Zur Verfügung stünden sie Behörden, Unternehmen und auch Privatleuten. "Die Frage ist nur, was wir aus diesen Daten machen", sagte Carsten Linz, Leiter des Center for Digital Leadership bei SAP. Für ihn ist dabei entscheidend, die Informationen auf der Hana-Plattform mit Daten aus anderen Quellen zusammenzubringen und in Geschäftsprozesse zu integrieren. Versicherungen könnten beispielsweise auf Basis von Copernicus-Bildern - angereichert etwa um meteorologische und historische Daten - Risiken für Naturkatastrophen errechnen, erklärte Johannes Wöhler, Vice President Hana bei SAP. Wichtige Innovationen verspreche Copernicus auch für die Landwirtschaft, wo sich dank der Daten Düngemittel und Bewässerung wesentlich zielgerichteter einsetzen ließe. Auf dem Traktor schalte der Landwirt dann auf GPS-Steuerung um, Satellitendaten führen die Maschine zentimetergenau über den Acker und brächten Dünger und Wasser entsprechend dosiert auf.

Nicht zuletzt biete die Kooperation aber auch jungen Firmen die Chance, neue Applikationen zu entwickeln, sagte Linz. In Brasilien habe man beispielsweise bereits mit einem Start-up zusammengearbeitet, das das in Südamerika kursierende Dengue-Fieber eindämmen will. Hier habe man durch die Copernicus-Daten auf der Hana-Plattform Prognosen über Brutstätten des Überträger-Mosquitos machen können und so viel gezielter gegen sie vorgehen können, so Linz. Bei der Esa hat man bereits gute Erfahrungen mit Start-ups gemacht. Aktuell seien über 200 junge Firmen im direkten Umfeld der Raumfahrtagentur angesiedelt, so Beer.