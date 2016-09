Südzucker bleibt eisern

An Großkunden aus der Lebensmittelindustrie verkauft Südzucker tonnenweise Zucker. Mehrere haben den Konzern aber wegen überhöhter Preise verklagt. © Ri

Mannheim. Zehn Jahre lang hat der Schokoladenhersteller Goldeck Zucker in allen möglichen Formen vom Mannheimer Südzucker-Konzern gekauft und ihn weiterverarbeitet. Insgesamt über vier Millionen Euro hat das Unternehmen aus Leipzig dafür ausgegeben. Mindestens 900 000 Euro davon will es jetzt zurück - und hat deshalb vor dem Mannheimer Landgericht geklagt. Am Freitag hat der Prozess begonnen. Südzucker lehnt die Forderung ab.

Hintergrund des Streits ist, dass das Bundeskartellamt Südzucker und zwei weitere Zuckerhersteller (Nordzucker und Pfeifer & Langen) 2014 zu einem Millionenbußgeld verdonnert hat, weil sie Gebiete, Quoten und Preise abgesprochen haben sollen. Dadurch hätten sie Wettbewerb verhindert. 280 Millionen Euro Strafe mussten die Konzerne zahlen, der größte Batzen blieb mit rund 195,5 Millionen Euro an Südzucker hängen.

"Kein Schaden entstanden"

Inzwischen fordern deshalb zahlreiche Süßwarenhersteller Schadenersatz in Millionenhöhe von den Zuckerkonzernen und argumentieren, dass sie wegen des Kartells in der Vergangenheit zu hohe Preise gezahlt haben. Alleine dem Landgericht Mannheim liegen rund 20 Klagen vor - unter anderem von bekannten Firmen wie dem Lakritzproduzenten Katjes, dem Bonbon-Riesen Vivil und dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé.

Die Klage von Goldeck gehört - gemessen an der Höhe des geforderten Schadenersatzes - zu den kleineren Fällen: Katjes will von Südzucker 37 Millionen Euro zurück, Nestlé sogar 50 Millionen Euro. Die Verteidigung von Südzucker weist die Goldeck-Forderung - ähnlich wie in den anderen Verfahren - zurück. Hauptargument: Wegen der besonderen Struktur des Marktes wären die Zuckerpreise auch ohne das Kartell nicht anders ausgefallen - Goldeck sei also kein Schaden entstanden. Der europäische Zuckermarkt ist bislang stark reguliert und gibt den Herstellern feste Mengen vor, die sie produzieren dürfen. In Deutschland teilen sich zudem nur wenige Anbieter den Markt, mit Südzucker an der Spitze. Dass sich die anderen Anbieter in solchen "Oligopolen" an der Preispolitik des Marktführers orientieren, ist keine Seltenheit. "Den Firmen wird vorgeworfen, sich durch die Kontakte, die sie untereinander hatten, so verhalten zu haben, wie sie sich sowieso verhalten hätten", formuliert das Südzucker-Anwalt Wolfgang Bosch am Freitag vor Gericht. Außerdem tauche der Name Goldeck im Bußgeldbescheid des Kartellamts gar nicht auf. Das Unternehmen müsse deshalb explizit nachweisen, dass es von dem Kartell betroffen sei. Das sieht man bei Goldeck anders: "Wenn man Kunde eines Kartells ist, ist man auch davon betroffen. Es ist klar, dass man dann keinen Wettbewerbspreis bekommt", so die Anwälte.

Gericht setzt auf Gutachter

Der Vorsitzende Richter Andreas Voß stellt am Ende in Aussicht, dass auch in diesem Fall ein Gutachter hinzugezogen werden könnte. Im Prozess von Katjes gegen Südzucker, der schon seit mehreren Monaten läuft, soll bereits ein Sachverständiger klären, ob die Zuckerpreise ohne das Kartell überhaupt niedriger ausgefallen wären. Der Experte sei inzwischen bestimmt und werde demnächst beauftragt, so Voß. Der nächste Verhandlungstermin in der Sache Goldeck/Südzucker ist für den 21. Oktober angesetzt.

Vorher steht am Mannheimer Landgericht aber noch ein weiterer Prozess in der gleichen Sache im Terminkalender: Am 20. September wird die Klage von Nestlé gegen Südzucker verhandelt. Streitwert: 50 Millionen Euro.