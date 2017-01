Müllermilch will 32 Millionen Euro von Südzucker

Mannheim. Am Landgericht Mannheim haben vier weitere Verfahren gegen Deutschlands größte Zuckerhersteller begonnen. Die klagenden Unternehmen wollen von Südzucker aus Mannheim, Nordzucker (Braunschweig) und Pfeifer & Langen (Köln) Schadenersatz, weil sie angeben, zu hohe Zuckerpreise gezahlt zu haben. Auf rund 32 Millionen Euro beläuft sich die Summe, die die Molkerei Alois Müller (Müllermilch) fordert. Der Milchprodukte-Hersteller Friesland-Campina (Landliebe) macht knapp 28 Millionen Euro geltend.

Sogenannte Stufenklagen haben der Schokoladenproduzent Lindt & Sprüngli und die Molkerei Zott eingereicht. Das heißt: Sie wollen zuerst den Bußgeldbescheid des Bundeskartellamts einsehen dürfen, den die Zuckerproduzenten bekommen hatten - und dann ihre Forderungen genau beziffern. Bisher gehen die Unternehmen von mindestens 10,9 Millionen Euro (Zott) und 4,2 Millionen Euro (Lindt) aus.

Das Bundeskartellamt hatte Südzucker, Nordzucker sowie Pfeifer & Langen 2014 eine Kartellstrafe in Höhe von 280 Millionen Euro aufgebrummt, weil sie sich über Verkaufsgebiete abgesprochen hatten. Inzwischen liegen dem Mannheimer Landgericht Schadenersatzklagen von mehr als 20 Unternehmen vor. Die größte Einzelsumme fordert bisher der Lebensmittelkonzern Nestlé mit 50,6 Millionen Euro.

Erste Gutachten in Auftrag

"Es steht fest, dass das Kartell zu einem Preisanstieg geführt hat", sagte der Anwalt Alexander Rinne, der sowohl die Müller-Molkerei als auch Friesland-Campina vertrat. Die allgemeinen Argumente beider Seiten sind den drei Richtern unter Vorsitz von Andreas Voß hinreichend bekannt: Das Kartell der drei Hersteller habe Preiswettbewerb verhindert, so die klagenden Abnehmer. Die Produzenten dagegen verweisen auf die starke Regulierung des Zuckermarktes. Wettbewerb sei eh nur in geringem Maße vorhanden gewesen. Zudem sei die starke regionale Ausrichtung der drei Hersteller historisch gewachsen - und kaufmännisch am sinnvollsten.

Zu den zahlreichen strittigen Punkten gehört auch die Frage, ob die Ansprüche der Kläger inzwischen verjährt sein könnten. Eine außergerichtliche Einigung lehnen sowohl die Zuckerproduzenten als auch die Abnehmer ab. In einem sind sich beide Seiten allerdings einig: Für eine Entscheidung des Gerichts - jeweils in ihrem Sinne - hätten sie genügend Hinweise vorgelegt. Das sehen die Richter anders. "Sie wissen, dass das Gericht in acht anderen Verfahren beschlossen hat, Gutachten einzuholen", sagte Andreas Voß gestern zu den Anwälten. In zwei Fällen habe man bereits Gutachter beauftragt.

Bis zu den ersten Urteilen im Zuckerstreit können deshalb Jahre vergehen.