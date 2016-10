IG Metall droht GE mit rechtlichen Schritten

Stellenabbau in Mannheim:

Von unserem Redaktionsmitglied

Matthias Kros

Mannheim. Die Geschäftsführung im Mannheimer Werk des US-Konzerns General Electric (GE) hat überraschend die Gespräche im Gesamtwirtschaftsausschuss über den bevorstehenden Stellenabbau für beendet erklärt. Das bestätigte gestern ein Firmensprecher. Der Prozess sei laut Vereinbarung mit Zeithorizont zum 30. September abzuschließen gewesen, sagte er.

In dem Gesamtwirtschaftsausschuss sitzen Vertreter des Managements und der Arbeitnehmerseite. Er ist ein reines Informations- und Beratungsgremium, kann also keine Entscheidungen fällen. Voraussetzung für die bevorstehenden Verhandlungen über einen Sozialplan mit Interessenausgleich ist allerdings, dass die Gespräche im Gesamtwirtschaftsausschuss offiziell beendet sind.

Und dieser Meinung sind die Arbeitnehmervertreter ganz klar nicht. "Wir werden die Entscheidung der Geschäftsführung nicht akzeptieren", sagte Reinhold Götz von der IG Metall Mannheim gestern. In der kommenden Woche werde man über rechtliche Schritte entscheiden, man könne beispielsweise eine Einigungsstelle anrufen.

Seiner Meinung nach ist die Geschäftsführung noch entscheidende Informationen schuldig geblieben. "Ganze Themenbereiche haben wir gar nicht behandelt", sagte er. Der 30. September sei lediglich eine Zielsetzung gewesen, die - "angesichts der Qualität der Präsentation der Geschäftsführung" - nicht zu halten sei. "Wir haben vielmehr den Eindruck, dass das Management den Stellenabbau nur so schnell wie möglich durchziehen will", so Götz.

GE will in Mannheim über 1000 Jobs streichen. Derzeit tagt bekanntlich regelmäßig ein paritätisch informeller Kreis, der dazu Alternativen finden soll. Dessen Arbeit gehe zwar weiter, sagte Götz. "Diese Gespräche sind nun aber schwer belastet".