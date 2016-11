Gibt GE Mannheim ganz auf?

Der amerikanische GE-Konzern hat sich in Mannheim wenig Freunde gemacht. Kritik kam sogar schon aus dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin.

Mannheim. Die Situation am Mannheimer Standort des US-Konzerns General Electric (GE) spitzt sich zu. Die IG Metall Mannheim befürchtet, dass nach Lage der Dinge nicht nur ein gewaltiger Stellenabbau droht, sondern das traditionsreiche Werk sogar komplett geschlossen werden könnte. "Wir müssen leider davon ausgehen, dass der gesamte Mannheimer Standort plattgemacht wird und die verbliebenen Stellen ins Rhein-Main-Gebiet verlagert werden sollen", sagte Reinhold Götz von der Gewerkschaft am Montag nach einer Kundgebung im Werk. Betroffen von der Verlagerung wären hauptsächlich Mitarbeiter aus den Bereichen Service (rund 300) und Dampfturbinen (etwa 150). GE hat seinen Deutschland-Sitz in Frankfurt.

In den laufenden Verhandlungen habe die Geschäftsführung solchen Plänen "nicht widersprochen", so Götz. Ein Unternehmenssprecher wollte mit Rücksicht auf diese Gespräche keinen Kommentar abgeben.

Der amerikanische Konzern hatte bereits Anfang des Jahres angekündigt, im Zuge der Übernahme des Alstom-Energiegeschäfts in Mannheim etwa 1060 der 1700 Stellen streichen zu wollen. Seither hatten Arbeitnehmervertreter immer wieder Befürchtungen geäußert, dass der Standort anschließend überdimensioniert sein könnte und deshalb in seiner Substanz gefährdet sei.

In den Verhandlungen um den Stellenabbau geht es unterdessen kaum voran. Seit Montag bemüht sich eine Einigungsstelle darum, Eckpunkte zu definieren, auf deren Basis anschließend ein Sozialplan mit Interessenausgleich vereinbart werden könnte. Laut Götz zählen dazu etwa die Höhe von Abfindungen, die Ausgestaltung einer möglichen Transfergesellschaft, Beschäftigungsgarantien für die verbliebenen Mitarbeiter und das weitere Vorgehen bei der Suche nach Investoren.

Die Einigungsstelle unter der Leitung des ehemaligen Arbeitsrichters Lothar Jordan soll am Dienstag und am Mittwoch erneut zusammenkommen. Sie war freiwillig, also ohne die Einschaltung eines Arbeitsgerichts einberufen worden, weil die Verhandlungen in der vergangenen Woche ohne Ergebnis geblieben waren. Fortschritte gab es Götz zufolge bislang aber keine. Im Gegenteil: "Wir sind momentan weiter auseinander als wir noch vor der Einberufung der Einigungsstelle waren. Die Positionen sind massiv unterschiedlich". Die Konditionen für die Abfindungen bezeichnete die Konzernbetriebsratsvorsitzende Elisabeth Möller bei der Kundgebung beispielsweise als "lächerlich". Zudem weigere sich die Geschäftsführung, eine Standort- und Beschäftigungsgarantie für die verbliebenen Mitarbeiter abzugeben, sagte Götz. Der Gewerkschaftler wertet auch das als Beleg dafür, dass GE den Standort Mannheim letztlich komplett aufgeben will.

Weiter Hoffen auf Investor

Derweil hat sich Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) erneut in die Verhandlungen eingeschaltet. Am kommenden Donnerstag soll es in Berlin ein Treffen zwischen Gabriel, Alf Henryk Wulf, Chef der deutschen GE Power AG, und Vertretern der Schweizer Unternehmensberatung Rasenberger Toschek geben. Diese hat mittlerweile gemeinsam mit einem Partner aus der Industrie ein konkretes Angebot abgegeben, das die bedrohten Arbeitsplätze von GE in Deutschland erhalten könnte. Nach Informationen dieser Zeitung steckt der chinesische Stahlkonzern Baosteel dahinter. Die GE-Geschäftsführung hatte aber bereits in den vergangenen Wochen Zweifel an der Seriosität dieses Bieters angemeldet. Es bestehe dagegen die Hoffnung, durch einen Management-Buy-out und eine kleinere Investorenlösung rund 100 Arbeitsplätze zu retten.