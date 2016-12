„GE bricht Verabredung“

Die GE-Mitarbeiter kämpfen - wie hier am 5. Dezember bei einer Menschenkette in Mannheim - seit Monaten um ihre Jobs.

Mannheim. Nach dem Scheitern einer Übernahme des vom Stellenabbau bedrohten GE-Werks in Mannheim durch eine Investorengruppe, hat das Bundeswirtschaftsministerium ungewöhnlich scharfe Kritik geübt: "Die GE-Geschäftsführung hat dem Wirtschaftsministerium in einem persönlichen Gespräch zugesagt, das Angebot des Investors endlich ernsthaft und lösungsorientiert zu prüfen. Diese Verabredung hat GE gebrochen", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig (SPD) gestern. "Das vereinbarte Verfahren für neue Impulse zur Standort- und Beschäftigungssicherung unterläuft GE durch immer neue Vorbedingungen an mögliche Investoren, und selbst gegenüber dem Bundeswirtschaftsministerium." So vertreibe der Konzern mögliche Investoren und nehme die Konsequenzen für die Belegschaft billigend in Kauf.

Vielversprechende Vorgespräche

Zuvor hatte die Investorengruppe um die Schweizer Unternehmensberatung Rasenberger Toschek, die bereit war, die vom Stellenabbau bedrohten Teile von GE in Deutschland zu übernehmen, die Verhandlungen mit der Geschäftsführung abgebrochen. Zwar seien die Vorgespräche vielversprechend gewesen, hieß es. Doch "die Bedingungen, die GE in immer kürzerem Takt immer höher geschraubt hat, verbieten es uns, an dieser Stelle weiterzumachen", schrieben Vertreter von Rasenberger Toschek an Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), der sich für die Investorenlösung vergangene Woche stark gemacht hatte. Unter anderem habe GE eine Vertraulichkeitserklärung, also "einen Verzicht auf die Kommunikation mit den Arbeitnehmervertretern" gefordert, so Rasenberger Toschek. "Vor diesem Hintergrund nehmen wir von weiteren Verhandlungen gegenwärtig Abstand."

GE-Sparpläne in Europa GE will europaweit bis Ende 2017 rund 6500 Stellen abbauen. Laut Geschäftsführung gibt es dazu in allen betroffenen Ländern - mit Ausnahme von Deutschland - eine Vereinbarung. Hierzulande will GE 1700 Arbeitsplätze streichen. Die Hauptlast soll auf Mannheim entfallen, wo etwa 1060 Jobs bedroht sind. Die Fabrik am Mannheimer Standort, wo Turbinen für konventionelle Kraftwerke gebaut werden, soll in jedem Fall geschlossen werden.

Zum Thema Stellenabbau am Dienstag vor Arbeitsgericht

GE will im Zuge der Übernahme des Alstom-Energiegeschäfts deutschlandweit etwa 1700 Stellen abbauen, davon über 1000 in Mannheim. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern über einen Interessenausgleich waren allerdings gescheitert, am kommenden Dienstag treffen sich beide Parteien deshalb vor dem Mannheimer Arbeitsgericht.

Parallel hatte es aber noch Gespräche mit diversen Investoren gegeben, von denen zuletzt noch Rasenberger Toschek übriggeblieben war. Hinter dem Angebot steht unter anderem der chinesische Stahlkonzern Baosteel. Bis zu 1200 Mitarbeiter sollten übernommen werden, die Turbinen-Produktion in Mannheim, die GE schließen will, wäre erhalten geblieben.

Der Abbruch der Verhandlungen kommt jetzt überraschend. Zwar hatte die Geschäftsführung von Anfang an Zweifel an der Seriosität der Bieter bekundet. Nach einem Gespräch im Bundeswirtschaftsministerium am vergangenen Donnerstag sagte sie Gabriel dennoch eine "ernsthafte Prüfung" in den kommenden vier Wochen zu. Diese Frist läuft erst seit Montag.

Die Schuld an dem Scheitern will GE aber nicht auf sich nehmen, im Gegenteil. Man bedauere das Ende der Verhandlungen, in die man schon in den vergangenen Monaten einige Mühe investiert habe, sagte ein Unternehmenssprecher. Für die Gründe Rasenberger Toscheks habe man wenig Verständnis. So seien vertrauliche Verhandlungen zwischen Käufer und Verkäufer, also ohne Einbeziehung von Arbeitnehmervertretern, absolut üblich. Man habe dies in den Gesprächen auch von Anfang an klargemacht, betonte er.

Der Konzernbetriebsrat lässt das nicht gelten. Schließlich sei die Einbeziehung der Arbeitnehmervertreter "eine fundamentale Voraussetzung für einen erfolgreichen Übernahmeprozess", sagte die Vorsitzende Elisabeth Möller und äußerte sich entsprechend enttäuscht: "Das Vorgehen der Konzernleitung ist unverantwortlich und lässt große Bestürzung und Unverständnis zurück". Der US-Konzern trete deutsche Arbeitnehmerrechte mit Füßen und "verhindere bewusst sie Rettung von über 1000 Arbeitsplätzen", sagte sie. "Dieses unseriöse Verhalten des Konzerns verurteilen wir aufs Schärfste".

Reinhold Götz von der IG Metall Mannheim teilt diese Meinung: "Die Schuld für den Abbruch liegt eindeutig bei der Geschäftsführung", sagte er. Der Maulkorb, den GE dem Investor verpassen wolle, sei "absolut inakzeptabel und in Übernahmeprozessen auch völlig unüblich". Man fühle sich daher in dem eigenen Verdacht bestätigt, dass GE gar keinen Investor wolle, weil dieser eine mögliche Konkurrenz darstelle. Kurzfristig sehe er nun kaum noch realistische Chancen, einen anderen Investor zu finden, sagte Götz. "Da ist aktuell nichts mehr in der Pipeline".