GE in Mannheim ohne Gnade

Mannheim. Die Geschäftsführung von General Electric (GE) ist nicht bereit, von dem geplanten gewaltigen Stellenabbau in Deutschland abzurücken. Auch die im Juli auf Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums gestartete Arbeitsgruppe, die Alternativen zu dem Kahlschlag finden sollte, habe keine entscheidende Wende gebracht, sagte Reinhold Götz von der IG Metall gestern nach einer Betriebsversammlung im Mannheimer Werk. "Wir haben 14 Mal getagt und dabei - unterstützt von einem Beratungsinstitut - über ein Dutzend Vorschläge gemacht und auf mehr als 500 Seiten Papier ausgearbeitet", so der Gewerkschaftler. "Doch die Geschäftsführung hat alles abgelehnt".

Vier Jobs bleiben in Mannheim

Entsprechend dünn lesen sich die Ergebnisse: Laut Götz sollen von den 1700 Arbeitsplätzen, die GE in Deutschland im Zuge der Übernahme des Alstom-Energiegeschäfts streichen wollte, 26 erhalten bleiben. Gerade einmal vier davon entfielen auf Mannheim, wo GE nun nicht mehr 1066 sondern 1062 Stellen abbauen wolle, so der Gewerkschafter. "Das ist ein Schlag ins Gesicht von allen, die sich in den vergangenen Wochen so viel Arbeit gemacht haben", sagte Kai Müller, Vorsitzender der Europäischen Betriebsrats.

GE baut ab Der US-Konzern General Electric (GE) hatte Ende 2015 das Energiegeschäft von Alstom übernommen. Im Zuge dessen kündigten die Amerikaner im Januar 2016 an, europaweit 6500 Arbeitsplätze streichen zu wollen. In Deutschland sollen 1700 Stellen verschwinden. Die Hauptlast soll dabei der Standort Mannheim tragen, wo 1066 der knapp 1800 Jobs abgebaut werden sollen. Die Turbinenfertigung soll sogar komplett geschlossen werden. Der Betriebsrat befürchtet, dass damit der gesamte Standort vor dem Aus steht.

Entsprechend niedergeschlagen war die Stimmung gestern in der Belegschaft. Rund 800 Mitarbeiter hatten sich nach der Betriebsversammlung aufgemacht, um gegen den Stellenabbau zu demonstrieren: "Wir hatten schon die Hoffnung, dass sich in den Verhandlungen noch etwas tut", sagte etwa Andreas Bach, der im Mannheimer Werk in der Instandhaltung arbeitet. Doch offenbar sei es der Geschäftsführung nur darum gegangen, am Ende sagen zu können, "dass man ja alles probiert hat".

"Verraten und verkauft" fühle man sich, sagten auch zwei Mitarbeiterinnen aus der Verwaltung. "Der einzelne Mitarbeiter zählt bei GE gar nichts". Sich einfach hinzustellen und alle Vorschläge des Betriebsrates abzulehnen, sei vonseiten der Geschäftsführung jedenfalls zu wenig. "Die Manager machen einfach nichts für uns", zeigte sich Waldemar Richter, Mitarbeiter in der Turbinenfabrik enttäuscht. Es bleibe nun lediglich die Hoffnung auf einen Investor, der einen "Neuanfang" in Mannheim ermögliche.

Den Vorwurf, nur destruktiv zu sein und alle Vorschläge abzulehnen, will das Management allerdings nicht so einfach im Raum stehenlassen. Das zeige schon die Tatsache, dass man die Arbeit des Beratungsinstituts, das Alternativen zu dem Stellenabbau finden sollte, bezahlt habe, sagte ein Firmensprecher auf Anfrage. Die Vorschläge hätten sich aber wirtschaftlich einfach nicht gerechnet. Infrage kämen nur Konzepte, die sich längerfristig selbst tragen könnten. Und die seien im Rahmen der Arbeitsgruppe nicht gefunden worden.

Das kann Konzernbetriebsratschefin Elisabeth Möller nicht nachvollziehen: "Natürlich ist uns klar, dass wir nicht alle Stellen retten können", sagte sie. Aber die Vorschläge seien sicher "keine Luftnummern" gewesen. Trotzdem seien sie von der Geschäftsführung mit einem lapidaren "Wollen wir nicht" abgetan worden.

An ein Aufgeben denken die Arbeitnehmervertreter aber nicht: "Wir sind immer noch da. So einfach werdet ihr uns nicht los", rief Müller den Mitarbeitern zu. Und auch Klaus Stein, Chef der IG Metall Mannheim, zeigte sich unbeeindruckt: "Wir brauchen jetzt Mut und werden noch eine Schippe drauflegen".