GE-Leitung verärgert Arbeitnehmer-Seite

Im Oktober protestierten GE-Mitarbeiter in Mannheim gegen den geplanten Stellenabbau mit einem Marsch von Käfertal in die Stadtmitte.

Mannheim. Die GE-Geschäftsführung hat am Dienstagmorgen bei der Betriebsversammlung in Mannheim vorzeitig den Raum verlassen, ohne Fragen der Mitarbeiter zu beantworten. Die Arbeitnehmer-Seite zeigte sich mehr als verärgert darüber, während die Geschäftsführung keinerlei Fehlverhalten sieht. Trotzdem beteuern beide Seiten, dass es bald einen neuen Anlauf zu Verhandlungen geben soll.

Auf der Betriebsversammlung sollte es um Perspektiven des Mannheimer Standorts und die Suche nach Investoren gehen. Vergangene Woche hatte - wie berichtet - die Geschäftsführung den Plänen einer internationalen Investorengruppe eine Absage erteilt, die einen Großteil des GE-Werks übernehmen wollten. Das Übernahmekonzept sei unseriös. Betriebsrat und IG Metall hatten große Hoffnungen in den Investor gesetzt, um den von GE geplanten Stellenabbau zu verhindern. Der US-Konzern will in Deutschland 1700 Arbeitsplätze streichen, davon 1060 in Mannheim.

Die Arbeitnehmerseite hält diesen Jobabbau für vermeidbar und hat in einer Arbeitsgruppe alternative Produktions-Möglichkeiten entworfen. Ein Mitglied der Arbeitsgruppe stellte gestern auf der Betriebsversammlung diese Alternativen detailliert vor - doch die Geschäftsleitung war da schon längst weg. "Ein Affront gegenüber der Belegschaft", sagt Klaus Stein, Chef der IG Metall Mannheim. Die Versammlung sei später abgebrochen worden, so Stein. "So kann man mit den Mitarbeitern nicht umgehen, die viele Fragen an die Geschäftsleitung haben", sagt Betriebsratsvorsitzende Elisabeth Möller.

Anlass für das frühzeitige Verlassen sei der Versammlungsverweis für einen von der Geschäftsführung beauftragten Dienstleister gewesen, so der GE-Sprecher. Der Versammlungsleiter hatte den Mann aber als externen Besucher gesehen und aufgefordert, den Raum zu verlassen. Aus Solidarität sei deshalb die gesamte Geschäftsleitung hinausgegangen. Dieser Vorfall habe aber "keine Tragweite" und sei nicht als Affront zu werten, sagte der GE-Sprecher.

Job-Erhalt bis 2017 gefordert

Er rechnet damit, dass es bald zu Verhandlungen über einen Interessenausgleich mit Sozialplan für die vom Stellenabbau betroffenen Beschäftigten kommt. Auch Betriebsratschefin Möller erwartet den Start der Gespräche eventuell für nächste Woche. Die Arbeitnehmer-Vertreter halten allerdings an ihrer Forderung fest, dass es einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis Herbst 2017 geben soll. Vor allem um sich die Chancen auf einen Investor zu erhalten, für den eine Fabrik wohl nur mit der Kompetenz der Mitarbeiter interessant wäre.